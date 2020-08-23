Александр Лукашенко поздравил Национальный статистический комитет со 100-летием со дня образования

Новости Беларуси. Национальный статистический комитет отмечает 100-летие со дня образования ведомства. Юбилей совпал с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравление работникам и ветеранам органов госстатистики направил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Целый век четкой и слаженной работы по сбору объективных и достоверных данных обо всех сферах жизни позволил вашему ведомству состояться как надежному и авторитетному институту государственного управления. Достижения белорусских специалистов высоко ценит мировое сообщество, и подтверждением тому служат членство в руководящих органах международных и интеграционных структур, полноправное участие в региональных проектах и инициативах. Убежден, ваша преданность делу и неизменное качество данных будут и впредь содействовать реализации самых амбициозных, актуальных задач на благо нашей Беларуси и ее народа.