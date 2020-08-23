МВД: прислушайтесь к своему разуму, не поддавайтесь на провокации

Новости Беларуси. МВД принимает меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 августа зафиксировано 75 фактов сбора граждан. В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие более 30 тысяч человек. Тем временем численность участников 67 протестных акций, которые прошли в разных населенных пунктах страны, не превысила 6 100 человек. При этом на площади Независимости в Минске в течение дня группы граждан собирались трижды. За прошедшие сутки органами внутренних дел зафиксировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. За совершение административных правонарушений накануне задержаны 26 граждан.

23 августа также готовятся разного рода акции. Некоторые граждане и интернет-ресурсы активно призывают принять в них участие. В связи с чем к минчанам и гостям города обратился глава столичной милиции.