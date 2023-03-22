Игорь Сергеенко: погибли миллионы безвинных людей не только на полях сражений, но и в огне пожарищ

Новости Беларуси. На протяжении всего дня в мемориальном комплексе «Хатынь» многолюдно. Тысячи людей, и не только со всех уголков нашей страны, склоняя головы и со слезами на глазах идут отдать дань памяти невинным жертвам фашизма. Вспоминая Хатынь, белорусы вспоминают тысячи наших деревень, которые были стерты с лица земли, превращены в пепел немецко-фашистскими захватчиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Белова, ветеран Великой Отечественной войны:

В этот день, когда началась война, мне исполнилось 3 года и 4 месяца. Здесь земля из деревни, где похоронены, сожжена вся семья, 5 человек, маминого родного брата, моего дядьки. Я нашла эту могилку. Положила цветы. Для меня это действительно день скорби, день слез. Не дай бог, чтобы что-то повторилось в наше время. Война у меня отняла детство, не хочу, чтобы она у меня отнимала старость.