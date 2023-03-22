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Игорь Сергеенко: погибли миллионы безвинных людей не только на полях сражений, но и в огне пожарищ

22 марта 2023 19:09
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Новости Беларуси. На протяжении всего дня в мемориальном комплексе «Хатынь» многолюдно. Тысячи людей, и не только со всех уголков нашей страны, склоняя головы и со слезами на глазах идут отдать дань памяти невинным жертвам фашизма. Вспоминая Хатынь, белорусы вспоминают тысячи наших деревень, которые были стерты с лица земли, превращены в пепел немецко-фашистскими захватчиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко: погибли миллионы безвинных людей не только на полях сражений, но и в огне пожарищ-1

Людмила Белова, ветеран Великой Отечественной войны:
В этот день, когда началась война, мне исполнилось 3 года и 4 месяца. Здесь земля из деревни, где похоронены, сожжена вся семья, 5 человек, маминого родного брата, моего дядьки. Я нашла эту могилку. Положила цветы. Для меня это действительно день скорби, день слез. Не дай бог, чтобы что-то повторилось в наше время. Война у меня отняла детство, не хочу, чтобы она у меня отнимала старость.

Игорь Сергеенко: погибли миллионы безвинных людей не только на полях сражений, но и в огне пожарищ-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Погибли миллионы безвинных людей, в целом жителей Советского Союза, не только на полях сражений, но и в огне пожарищ, в таких деревнях.

Игорь Сергеенко: погибли миллионы безвинных людей не только на полях сражений, но и в огне пожарищ-7

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Хатынь стала символом нашей исторической памяти, трагической памяти. И спустя 80 лет наша боль, боль этой трагедии не утихает.

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# Годовщина трагедии в Хатыни # общество # Игорь Сергеенко # Сергей Алейник # Фотофакт

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