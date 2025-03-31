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Виктор Бут дал эксклюзивное интервью Григорию Азарёнку – смотрите на СТВ

31 марта 2025 13:48
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О лжедемократии и реальной жизни обычных людей в США. Осужденный в Штатах и возвращенный на Родину после 14 лет заключения российский предприниматель Виктор Бут встретился со студентами Белорусского государственного университета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Бут дал эксклюзивное интервью Григорию Азарёнку – смотрите на СТВ-2

Эксклюзивное интервью телеканала СТВ с депутатом Ульяновской области России Виктором Бутом смотрите 31 марта в авторском проекте «Азаренок.Напрямую». В прямом эфире – самые актуальные вопросы и важные темы. Присоединяйтесь к нам на YouTube-канале в 20:30 и смотрите телеверсию на СТВ в 23:20.

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# Григорий Азаренок # Интервью

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