Виктор Бут дал эксклюзивное интервью Григорию Азарёнку – смотрите на СТВ

О лжедемократии и реальной жизни обычных людей в США. Осужденный в Штатах и возвращенный на Родину после 14 лет заключения российский предприниматель Виктор Бут встретился со студентами Белорусского государственного университета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксклюзивное интервью телеканала СТВ с депутатом Ульяновской области России Виктором Бутом смотрите 31 марта в авторском проекте «Азаренок.Напрямую». В прямом эфире – самые актуальные вопросы и важные темы. Присоединяйтесь к нам на YouTube-канале в 20:30 и смотрите телеверсию на СТВ в 23:20.