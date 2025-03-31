О лжедемократии и жизни обычных людей в США – Виктор Бут встретился со студентами БГУ
О лжедемократии и реальной жизни обычных людей в США. Осужденный в Штатах и возвращенный на Родину после 14 лет заключения российский предприниматель Виктор Бут встретился со студентами Белорусского государственного университета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе общения затронули широкий спектр тем. Виктор Бут не только делился своим личным опытом, но и затронул геополитическую ситуацию и так называемую демократию в США. Спикер отметил, что за красивыми лозунгами о свободе и равенстве скрываются суровые реалии жизни обычных людей. Среднестатистические семьи в Америке сталкиваются с серьезными трудностями: зарплаты на заводах не изменились с конца XX века, а отсутствие оплачиваемого отпуска и декрета по уходу за ребенком ставит под угрозу благополучие многих граждан. К тому же доступ к качественной медицинской помощи остается проблемой для большой части населения.
Артем Палаш, студент Белорусского государственного университета:
У меня был вопрос, который касался исторической политики, исторической памяти и защиты нашего информационного пространства. Я считаю, что получить ответ от приглашенного спикера, такой полный и развернутый, было очень интересно. Я его выслушал и какие-то для себя уже вынес суждения, которые буду в дальнейшем, возможно, использовать в своей профессиональной практике.
Виктор Бут, депутат Законодательного собрания Ульяновской области России:
Самому намного интереснее пообщаться с молодежью, убедиться, что наша молодежь будет достойным продолжением того, что сделано нашими предками, то, что наше поколение будет делать. И это другая молодежь, они по-другому смотрят на вещи, тем не менее она будет патриотической, потому что мы сейчас активно уделяем много внимания и образованию, но самое главное, мы стали уделять внимание воспитанию.