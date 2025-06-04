Мерц не собирается препираться с Трампом, в отличие от Зеленского – Bloomberg

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, он не намерен вступать в прения с президентом США Дональдом Трампом во время их встречи, в противоположность Владимиру Зеленскому, вступившему ранее в словесную перепалку с американским лидером. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В публикации указано, что Мерцу рекомендовали дать возможность Трампу говорить большую часть встречи, а также постараться не перебивать его, а в случае возникновения такой необходимости, уладить ситуацию посредством комплимента.

Предполагается, что Мерц встретится с Трампом 5 июня в столице Штатов. Темой обсуждения выступит ситуация конфликта в Украине, Ближний Восток, торговые отношения.

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