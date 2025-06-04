Си Цзиньпин не хочет встречаться с Трампом из-за ситуации с Зеленским – Politico

В планах у президента США Дональда Трампа провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, однако в правительстве Китая с осторожностью относятся к подобной перспективе на фоне скандальной ситуации с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на Politico.

По информации от источника издания, Трамп «одержим идеей телефонного разговора с Си», который на данный момент не запланирован.

1 июня директором Национального экономического совета Белого дома Кевином Хассеттом было объявлено, что разговор между Трампом и Си, предположительно, может состояться в течение ближайшей недели. Трамп ранее заявлял, что надеется на проведение телефонного разговора с Си с целью урегулировать возникшие между странами торговые разногласия.

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