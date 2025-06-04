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В Национальном детском технопарке прошёл праздник, посвящённый Дню защиты детей

04 июня 2025 07:57
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В детском технопарке прошел яркий праздник, посвященный Дню защиты детей. Участие приняли семьи представителей министерств и ведомств, дипломатического корпуса, агентств системы ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном детском технопарке прошёл праздник, посвящённый Дню защиты детей-2

Основную часть программы посвятили интерактивным занятиям. Дети получили возможность освоить основы конструирования, развить командное взаимодействие. Для взрослых провели увлекательную викторину. Гости отвечали на вопросы о правах детей, работе ООН и ЮНИСЕФ. Одним из ярких акцентов мероприятия стал инклюзивный спектакль, который показал важность принятия и поддержки.

В Национальном детском технопарке прошёл праздник, посвящённый Дню защиты детей-4

Милана Туфатулина:
Я очень рада, меня сюда позвала моя тетя. Очень интересные мероприятия, очень интересно рассказывали о защите детей. Все очень нравится, все очень хорошо. 

В Национальном детском технопарке прошёл праздник, посвящённый Дню защиты детей-6

Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Защищать мир, безопасность, безопасную среду не только для детей, но и для всех жителей нашей страны – это одна из первостепенных задач. Я думаю, сегодня никому не нужно в мире объяснять цену мира и того спокойствия, которое у нас. У нас в Беларуси ценностям традиционной семьи всегда уделялось повышенное внимание. А традиционная семья – это папа и мама, это нормальные отношения, это детский смех, это открытия, это учеба, это возможности для развития. 

Беларусь продвигает идею сохранения традиционной семьи и на международной арене. В ООН наша страна является координатором группы друзей семьи, в центре которой стоят интересы детей.

# Дети # Праздник в городе

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