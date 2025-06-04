В Национальном детском технопарке прошёл праздник, посвящённый Дню защиты детей

Основную часть программы посвятили интерактивным занятиям. Дети получили возможность освоить основы конструирования, развить командное взаимодействие. Для взрослых провели увлекательную викторину. Гости отвечали на вопросы о правах детей, работе ООН и ЮНИСЕФ. Одним из ярких акцентов мероприятия стал инклюзивный спектакль, который показал важность принятия и поддержки.

Милана Туфатулина: Я очень рада, меня сюда позвала моя тетя. Очень интересные мероприятия, очень интересно рассказывали о защите детей. Все очень нравится, все очень хорошо.

Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Защищать мир, безопасность, безопасную среду не только для детей, но и для всех жителей нашей страны – это одна из первостепенных задач. Я думаю, сегодня никому не нужно в мире объяснять цену мира и того спокойствия, которое у нас. У нас в Беларуси ценностям традиционной семьи всегда уделялось повышенное внимание. А традиционная семья – это папа и мама, это нормальные отношения, это детский смех, это открытия, это учеба, это возможности для развития.

Беларусь продвигает идею сохранения традиционной семьи и на международной арене. В ООН наша страна является координатором группы друзей семьи, в центре которой стоят интересы детей.