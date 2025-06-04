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НАТО добивается усиления наземной противовоздушной обороны в пять раз

04 июня 2025 08:00
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НАТО добивается усиления наземной противовоздушной обороны в пять раз. Планируется, что уже 5 июня этот вопрос обсудят на встрече в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО добивается усиления наземной противовоздушной обороны в пять раз-2

В военно-политическом блоке, отмечают эксперты, остро нуждаются в наращивании наземных систем ПВО. Они способны защитить от угроз, включая все более совершенные беспилотники, ракеты и истребители. За последние три десятилетия Альянс заметно сократил количество таких систем, а теперь, судя по всему, решил исправить ситуацию. Рост запасов оружия является частью плана по увеличению расходов на оборону. Члены НАТО стремятся к целевому показателю в 5 % от ВВП.

# НАТО # Международная политика

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