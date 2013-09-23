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VIII Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ открывается в Минске

23 сентября 2013 15:08
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Новости Беларуси. «Минск встречает гостей». Проектом под таким названием стартовал 23 сентября VIII Форум творческой и научной интеллигенции Содружества. К нам прибыли делегации из 10 государств, более 300 человек со всего постсоветского пространства. Они возложили цветы к монументу Победы.

Торжественное же открытие форума запланировано на 24 сентября. В центре внимания – вопросы образования, молодежной и информационной политики, туризма, культурного сотрудничества, охраны окружающей среды. Ведь 2013 в СНГ объявлен Годом экологической культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Пролесковский, Министр информации Республики Беларусь:
Будут обсуждаться вопросы молодежной политики, культуры, информации, спорта, туризма. Поэтому повестка дня очень широкая, очень насыщенная, очень большое количество гостей приезжает. Мы ожидаем до 300 гостей из всех стран СНГ.

Мари Григорян, участница VIII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ (Армения):
Ожидания от форума – это сотрудничество, которое с каждым разом поднимается на новую ступень. Нам предстоит 2014 год, который объявлен годом туризма. И все подготовительные работы получат старт во время форума.

# общество # СНГ # Олег Пролесковский # Министерство информации Республики Беларусь # Мари Григорян

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