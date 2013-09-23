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23 сентября – 70-я годовщина начала освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

23 сентября 2013 14:06
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Новости Беларуси. 70 лет назад началось освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 23 сентября наши войска вошли в городской поселок Комарин Брагинского района.

Значимой дате посвящены торжественные мероприятия. Пройдет панихида и митинг-реквием у обелиска воинам-освободителям. К братской могиле Комарина, где покоятся почти 800 советских солдат, возложат венки и цветы. Также будет дан старт «Маршу мира», участники которого пройдут по городам Гомельщины.

С 70-й годовщиной начала освобождения Беларуси соотечественников поздравил Глава государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У каждого поколения есть своя историческая миссия. Доблестные фронтовики, партизаны и подпольщики, самоотверженные труженики тыла не только принесли нам мир и свободу, но и заложили тот фундамент, на котором выросло и расцвело независимое белорусское государство.

# общество # Беларусь помнит # Александр Лукашенко

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