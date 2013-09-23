23 сентября в Национальной академии наук Беларуси состоялись торжества, посвященные 90-летнему юбилею выдающегося ученого Николая Борисевича

Новости Беларуси. 23 сентября в Национальной академии наук состоялись торжества, посвященные 90-летнему юбилею академика Николая Борисевича.

Выдающийся ученый, обладатель государственной премии СССР достиг важных результатов в области лазерной физики. Под руководством Николая Борисевича Академия наук БССР стала одним из крупнейших научных центров Советского Союза. Он создал крупную научную школу, десятки его учеников сегодня достойно продолжают дело ученого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марат Жилинский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня мы празднуем юбилей человека эпохи. Человека, который, по сути, стоял у истоков белорусской науки, который является сегодня живым свидетелем тех событий – и военных событий, и послевоенных событий, становления белорусской науки.

Юрий Плескачевский, руководитель гомельского филиала Национальной академии наук Беларуси:

Это всемирно известный ученый с выдающимися достижениями в области физики. Его заслуги отмечены орденами и медалями. И это все по праву. Потому что это удивительная личность, которая в себе соединила качества большого ученого, большого организатора науки.

Именно в годы президентства Николая Александровича Борисевича Академия наук уверенно шагнула за пределы столицы, и были организованы полноправные, полноценные, полнометражные академические подразделения в Гомеле, в Витебске и в Могилеве.