В Беларуси выбрали лучшего сыщика

Новости Беларуси. Лучшего сыщика выбрали в Беларуси. Конкурс организовали в главном милицейском вузе – Академии МВД.

В финал вышли два десятка сотрудников уголовного розыска: сначала они прошли отборочные этапы в местных отделах милиции, затем лучшие состязались на областном уровне. Теперь, на решающем этапе, они демонстрировали знания криминалистики, законов, соревновались в тире. Завершающим испытанием стала физическая подготовка: кросс, приемы рукопашного боя.

Организаторы решили продлить интригу: имена лучших сыщиков назовут только 3 октября на торжественном собрании, посвященном 95-летию уголовного розыска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сакович, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления уголовного розыска КМ МВД Республики Беларусь:

Достаточно высокие знания сотрудники показали. Было сложно выделить даже лучших. Были и чисто такие спорные моменты. Шли все, ну, наступая друг другу на пятки. Лучший сыщик получает досрочное звание.