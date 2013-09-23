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В Беларуси выбрали лучшего сыщика

23 сентября 2013 14:47
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Новости Беларуси. Лучшего сыщика выбрали в Беларуси. Конкурс организовали в главном милицейском вузе – Академии МВД.

В финал вышли два десятка сотрудников уголовного розыска: сначала они прошли отборочные этапы в местных отделах милиции, затем лучшие состязались на областном уровне. Теперь, на решающем этапе, они демонстрировали знания криминалистики, законов, соревновались в тире. Завершающим испытанием стала физическая подготовка: кросс, приемы рукопашного боя.

Организаторы решили продлить интригу: имена лучших сыщиков назовут только 3 октября на торжественном собрании, посвященном 95-летию уголовного розыска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сакович, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления уголовного розыска КМ МВД Республики Беларусь:
Достаточно высокие знания сотрудники показали. Было сложно выделить даже лучших. Были и чисто такие спорные моменты. Шли все, ну, наступая друг другу на пятки. Лучший сыщик получает досрочное звание. 

# общество # Конкурс # Анатолий Сакович # Главное управление уголовного розыска КМ МВД Республики Беларусь

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