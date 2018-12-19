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Сколько будет стоить снять номер в Минске на Новый год?

19 декабря 2018 17:14
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Новости Беларуси. Горячая пора наступает для минских гостиниц. Последнюю неделю декабря заполняемость поднимается до 85 %, а некоторые даже забронированы на все 100 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая высокая загрузка ожидается с 29 декабря по 2 января. Традиционно в основном на новогодние праздники в Минск приезжают туристы из России, Украины, Казахстана, стран Балтии, Италии, Германии и Польши. Они могут разместиться в 51 гостинице разного уровня. Средняя стоимость номера примерно 44 доллара.

Больше новостей экономики за 19 декабря здесь.

# Новый год # общество # Сергей Савицкий

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