Видны летающие мушки. О каком дефекте зрения может говорить такой симптом?

Плавающие структуры в поле нашего зрения. Каждый описывает их по-своему. Чаще всего это звездочки, нити, искры или пятна, которые перемещаются вслед за движением глаз. С таким явлением сталкивался практически каждый, однако распространенный недуг может быть как признаком возрастной нормы, так и симптомом повреждения сетчатки.

Мария Лученкова, врач-офтальмолог медицинского центра «Нордин»:

Основным заболеванием, при котором встречается такой симптом, является деструкция стекловидного тела. Стекловидное тело заполняет полость глазного яблока, поддерживает его форму. С возрастом в процессе старения организма происходит изменение его структуры, изменение биохимической структуры. Изменяется структура стекловидного тела, коллагеновые фибриллы, которые входят в состав стекловидного тела, начинают группироваться и образуют конгломераты, которые видит пациент. Согласно статистике, деструкция встречается у каждого четвертого человека после 50 лет. В более раннем возрасте такой симптом зачастую возникает вследствие травмы глазного яблока или прогрессирующей близорукости. Мария Лученкова:

Необходимо проводить дифференциальную диагностику, обращаться на прием к врачу-офтальмологу. На приеме врач-офтальмолог определяет остроту зрения, измеряет внутриглазное давление, осматривает передний отрезок глаза на щелевой лампе, также осматривает глазное дно с фундус-линзой на широкий зрачок, также по необходимости выполняется УЗИ глазного яблока, оптическая когерентная томография сетчатки.

Летающие мушки или деструкция могут быть симптомом сосудистых нарушений, артериальной гипертензии, травм головного мозга, инфекционной болезни глаз или даже отслоения сетчатки. Список огромен, разобраться в корне проблемы сможет только офтальмолог после тщательного обследования. Если плавающие структуры стали вашими постоянными спутниками, с визитом к врачу лучше не оттягивать. Мария Лученкова:

Лечение будет назначено пациенту в зависимости от причины, вызвавшей данный симптом. Если мы говорим о деструкции стекловидного тела, то консервативной терапии, которая имела бы доказанную эффективность, нет. Лечение деструкции бывает медикаментозным или физиотерапевтическим. При выраженной стадии, которая значительно снижает качество жизни, может быть назначено оперативное лечение.