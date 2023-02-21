Поедет делегация в составе порядка 70 человек. Готовы ли белорусские спортсмены выступить на играх «Дети Азии»?

Спорт для самых юных и выносливых. II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» с 23 февраля по 5 марта примет Кемеровская область, город Кузбасс. Подробнее о том, какие состязания ожидают белорусскую команду, поговорим с нашей гостьей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь: Международные игры «Дети Азии» проводятся под патронажем МОК, начиная с 1996 года, каждые четыре года меняют свое место расположения, территорию, географию проведения. Этот год принимает Кемеровская область, в четырех городах пройдут игры в 10 видах спорта, порядка 1 000 участников из 13 стран мира, которые охватывают азиатский континент, в том числе будут представлены регионы Российской Федерации, впервые будет представлена наша страна. А это стало возможным благодаря переговорам руководства НОК с руководством международного комитета игр «Дети Азии», сам руководитель приезжал к нам в декабре прошлого года, данная инициатива была нами озвучена, перед Новым годом был сделан подарок нашему подрастающему поколению, наша инициатива была поддержана, таким образом мы принимаем участие в этих играх.

Виктория Меннанова:

Со стороны нашей страны поедет делегация в составе порядка 70 человек, которые примут участие в таких видах спорта, как хоккей с шайбой, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки, конькобежный и горнолыжный спорт. Ребята в возрасте от 12 до 16 лет. Мы надеемся, что смогут проявить все свои навыки, проявить свой максимум, показать себя, потому что наша страна имеет сильную инфраструктуру. Наши ребята в основном проходят учебно-тренировочные сборы именно здесь. Мы даже иногда слышим отзывы, что команды из России и других стран мира приезжают к нам проходить сборы. Речь сейчас не идет о подготовке конкретно к этим играм «Дети Азии», но в целом можно сказать, что достаточно той инфраструктуры, которая у нас имеется именно для подготовки на достойном уровне.

Юрий Царев:

У нас действительно серьезная база. Мне кажется, что для НОК, для тренеров это хороший шанс увидеть таланты в этом возрасте. Кто у наших талантов основные соперники?

Виктория Меннанова:

Соперников очень много, серьезная конкуренция, особенно если брать регионы России. Сейчас очень важно ребятам иметь соревновательную практику. Именно в таком юном возрасте не только проходить испытания внутри страны. Не так давно состоялся чемпионат Беларуси по сноуборду, ребята посмотрели друг на друга, а сейчас у некоторых наших ребят будет возможность посмотреть уже силы своих сверстников из других стран. Очень важно, когда есть соревновательная практика, ребята видят, к чему можно стремиться.

Когда белорусская делегация отправится на игры?

Юрий Царев:

Все дисциплины достаточно серьезные, хочется верить, что наши ребята заберут все самые главные медали. Когда они туда отправятся?