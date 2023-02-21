Поедет делегация в составе порядка 70 человек. Готовы ли белорусские спортсмены выступить на играх «Дети Азии»?
Спорт для самых юных и выносливых. II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» с 23 февраля по 5 марта примет Кемеровская область, город Кузбасс. Подробнее о том, какие состязания ожидают белорусскую команду, поговорим с нашей гостьей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.
Что они собой представляют игры «Дети Азии»?
Юрий Царев, ведущий:
Расскажите нам об этих самых играх «Дети Азии»? Что они собой представляют?
Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Международные игры «Дети Азии» проводятся под патронажем МОК, начиная с 1996 года, каждые четыре года меняют свое место расположения, территорию, географию проведения. Этот год принимает Кемеровская область, в четырех городах пройдут игры в 10 видах спорта, порядка 1 000 участников из 13 стран мира, которые охватывают азиатский континент, в том числе будут представлены регионы Российской Федерации, впервые будет представлена наша страна. А это стало возможным благодаря переговорам руководства НОК с руководством международного комитета игр «Дети Азии», сам руководитель приезжал к нам в декабре прошлого года, данная инициатива была нами озвучена, перед Новым годом был сделан подарок нашему подрастающему поколению, наша инициатива была поддержана, таким образом мы принимаем участие в этих играх.
Сколько детей примет участие со стороны Беларуси?
Ольга Войтенкова, ведущая:
Сколько детей примет участие со стороны Беларуси?
Виктория Меннанова:
Со стороны нашей страны поедет делегация в составе порядка 70 человек, которые примут участие в таких видах спорта, как хоккей с шайбой, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки, конькобежный и горнолыжный спорт. Ребята в возрасте от 12 до 16 лет. Мы надеемся, что смогут проявить все свои навыки, проявить свой максимум, показать себя, потому что наша страна имеет сильную инфраструктуру. Наши ребята в основном проходят учебно-тренировочные сборы именно здесь. Мы даже иногда слышим отзывы, что команды из России и других стран мира приезжают к нам проходить сборы. Речь сейчас не идет о подготовке конкретно к этим играм «Дети Азии», но в целом можно сказать, что достаточно той инфраструктуры, которая у нас имеется именно для подготовки на достойном уровне.
Юрий Царев:
У нас действительно серьезная база. Мне кажется, что для НОК, для тренеров это хороший шанс увидеть таланты в этом возрасте. Кто у наших талантов основные соперники?
Виктория Меннанова:
Соперников очень много, серьезная конкуренция, особенно если брать регионы России. Сейчас очень важно ребятам иметь соревновательную практику. Именно в таком юном возрасте не только проходить испытания внутри страны. Не так давно состоялся чемпионат Беларуси по сноуборду, ребята посмотрели друг на друга, а сейчас у некоторых наших ребят будет возможность посмотреть уже силы своих сверстников из других стран. Очень важно, когда есть соревновательная практика, ребята видят, к чему можно стремиться.
Когда белорусская делегация отправится на игры?
Юрий Царев:
Все дисциплины достаточно серьезные, хочется верить, что наши ребята заберут все самые главные медали. Когда они туда отправятся?
Виктория Меннанова:
22 февраля состоятся проводы команды в НОК в 11:00, президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко выступит с приветственным словом к нашей команде участников, пообщается с ребятами, очень важно перед серьезными стартами пообщаться с представителями спортивной сферы, с именитыми атлетами, которые уже прошли свой спортивный путь. Ребята отправятся в Кемеровскую область 23 февраля, 25 февраля состоится церемония открытия, сами игры пройдут с 23 февраля по 5 марта включительно.
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