Видит самый красивый рассвет и пролетающих птиц. Белоруска рассказала, как работает на башенном кране

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я предлагаю начать наш разговор с истории Елены, у которой на груди медаль. Пожалуйста, расскажите, за что вам ее вручили и давно ли вы освоили эту профессию?

Елена Акимова, машинист башенного крана:

Работаю я 16 лет, с 2005 года. А медаль я заслужила – участвовала в конкурсе «Минский мастер». Это был конкурс, в котором были, как и практические, так и теоретические задания. Из 17 человек я заняла первое место. Наталья Надольская:

Машинист башенного крана – как вам вообще могла в голову прийти такая идея? Елена Акимова:

У меня родственница работает на кране, но на мостовом. И я пошла, сдала документы. Но, оказывается, я попала не на мостовой, а на башенный. Наталья Надольская:

Мне это напоминает, что пришли с подружкой на кастинг фильма. Подружку не взяли, а меня взяли. Вы примерно то же самое, вы с подружкой пришли.

Елена Акимова:

Да. Я, конечно, сразу: «Нет, я не буду работать. Вы что! Это так страшно!» А потом постепенно. Как мой преподаватель говорил, нет ничего невозможного, даже медведя учим на велосипеде катать. Наталья Надольская:

Елена, какая высота? И самый главный вопрос – как вы добираетесь на эту высоту? Елена Акимова:

Высота сейчас у меня 53 метра. А добираюсь я обычно – по лесенке вверх.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Хорошие упражнения. А как вообще ваша семья отреагировала на выбор профессии? Потому что все равно привыкли, что мама, папа считают, что моя дочка вырастет, будет врачом или кем-либо еще. Елена Акимова:

Мама, конечно, переживала, потому что высота. И как-то мне еще через год сказала: «Лена, может, все-таки бросай эту профессию». Но мне она нравилась. Во-первых, очень красиво, когда я работаю в ночную смену. Рассвет над Минском – это очень красиво. Мне нравится моя профессия, я ей довольна. Александра Каштанова:

Птиц видите, когда они пролетают?