Видит самый красивый рассвет и пролетающих птиц. Белоруска рассказала, как работает на башенном кране
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я предлагаю начать наш разговор с истории Елены, у которой на груди медаль. Пожалуйста, расскажите, за что вам ее вручили и давно ли вы освоили эту профессию?
Елена Акимова, машинист башенного крана:
Работаю я 16 лет, с 2005 года. А медаль я заслужила – участвовала в конкурсе «Минский мастер». Это был конкурс, в котором были, как и практические, так и теоретические задания. Из 17 человек я заняла первое место.
Наталья Надольская:
Машинист башенного крана – как вам вообще могла в голову прийти такая идея?
Елена Акимова:
У меня родственница работает на кране, но на мостовом. И я пошла, сдала документы. Но, оказывается, я попала не на мостовой, а на башенный.
Наталья Надольская:
Мне это напоминает, что пришли с подружкой на кастинг фильма. Подружку не взяли, а меня взяли. Вы примерно то же самое, вы с подружкой пришли.
Елена Акимова:
Да. Я, конечно, сразу: «Нет, я не буду работать. Вы что! Это так страшно!» А потом постепенно. Как мой преподаватель говорил, нет ничего невозможного, даже медведя учим на велосипеде катать.
Наталья Надольская:
Елена, какая высота? И самый главный вопрос – как вы добираетесь на эту высоту?
Елена Акимова:
Высота сейчас у меня 53 метра. А добираюсь я обычно – по лесенке вверх.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Хорошие упражнения. А как вообще ваша семья отреагировала на выбор профессии? Потому что все равно привыкли, что мама, папа считают, что моя дочка вырастет, будет врачом или кем-либо еще.
Елена Акимова:
Мама, конечно, переживала, потому что высота. И как-то мне еще через год сказала: «Лена, может, все-таки бросай эту профессию». Но мне она нравилась. Во-первых, очень красиво, когда я работаю в ночную смену. Рассвет над Минском – это очень красиво. Мне нравится моя профессия, я ей довольна.
Александра Каштанова:
Птиц видите, когда они пролетают?
Елена Акимова:
Конечно. Они еще и на стреле у меня любят сидеть, даже гнездо было какой-то один год.
Наталья Надольская:
Лена, вы наверняка работаете в мужском коллективе. Как ваши коллеги относятся к вашему выбору и что говорят?
Елена Акимова:
Да. Вы знаете, мы для них женщины. Когда я прихожу на работу, коллектив у меня состоит из 30-50 и более человек, и я одна – очень много внимания.
Девушки не выдерживали и плакали. Почему эта белоруска решила служить в армии? Читать здесь.