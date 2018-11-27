Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района

С годами экспозиция во дворе разрослась настолько, что места новым экспонатам уже не хватает. Собранные раритеты подробно описывают жизнь сельчан в начале прошлого века.

Новости Беларуси. Сосновая бочка, которой 400 лет, и кузнечный горн времен Наполеона. Домашний музей крестьянского быта создал житель Пружанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В горницах избушки во дворе Алексея Радивончика, кажется, можно отыскать абсолютно любой предмет народного быта. Большинство из экспонатов сделаны местными умельцами в начале прошлого века.

Эта огромная коллекция – дело рук одного человека. Алексей Радивончик 12 лет искал интересные экспонаты в ближайших деревушках и на рынках, выкупил здание по соседству и создал полноценный музей.

Отец коллекционера был кузнецом и пасечником. Его старинный инструмент сын тоже сохранил. Фамильные ценности – особая гордость. Ведь с них-то все и началось.