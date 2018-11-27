Как словить бутылкой муху? Предметы крестьянского быта коллекционирует житель Пружанского района
Новости Беларуси. Сосновая бочка, которой 400 лет, и кузнечный горн времен Наполеона. Домашний музей крестьянского быта создал житель Пружанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С годами экспозиция во дворе разрослась настолько, что места новым экспонатам уже не хватает. Собранные раритеты подробно описывают жизнь сельчан в начале прошлого века.
В горницах избушки во дворе Алексея Радивончика, кажется, можно отыскать абсолютно любой предмет народного быта. Большинство из экспонатов сделаны местными умельцами в начале прошлого века.
Эта огромная коллекция – дело рук одного человека. Алексей Радивончик 12 лет искал интересные экспонаты в ближайших деревушках и на рынках, выкупил здание по соседству и создал полноценный музей.
Отец коллекционера был кузнецом и пасечником. Его старинный инструмент сын тоже сохранил. Фамильные ценности – особая гордость. Ведь с них-то все и началось.
Алексей Радивончик, житель Пружан:
Вот эта колыска. Ей уже 80 лет. Я здесь вырос, сестра старшая моя. Ей уже 80 лет. Сделана из прутьев металлических, обшита материалами.
Керосиновые лампы, маслобойки, емкости для ягод, ступы. Понятен смысл далеко не каждого старинного предмета. Например, с помощью такой стеклянной бутылки в доме ловили мух.
Сейчас это бережно собранная утварь, а когда-то без таких вещей был просто немыслим уклад любой семьи.
Петр Бутрим, СТВ:
Удивительно, но многие экспонаты из этой коллекции до сих пор в рабочем состоянии. Вот, например, этот патефон звучит так же мелодично, как и сто лет назад.
За экскурсии для детей коллекционер не берет ни копейки. И втайне мечтает, что когда-нибудь для его удивительной и растущей коллекции найдется более просторное помещение.