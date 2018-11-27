Настоятелю храма выписали штраф за восстановление святыни на пожертвования прихожан

Новости Беларуси. Обязательное лицензирование работ и расширенные полномочия местных органов власти. В процесс реставрации историко-культурных ценностей могут внести изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 27 ноября говороли в парламенте. По мнению депутатов, процедура реконструкции аварийных объектов излишне регламентирована. Крыша этой церкви еще год назад едва держалась. Храм, которому 250 лет, грозил обрушиться. Единственную в округе святыню не бросили. Средства на ремонт собрали, что называется, всем миром.

Церковь в итоге восстановили. Только прихожан ждал сюрприз. За ремонт настоятелю выписали штраф. Дескать, реконструкция прошла без проекта. Однако на него, объясняет священнослужитель, денег не хватило.

Иерей Петр Дайлидёнок, настоятель храма Преображения Господня:

Конечно, по букве закона закон был нарушен. По букве! Но по духу закон был не нарушен, а исполнен. То есть цель закона – охранять памятники архитектуры, в данном случае наш храм. В Минкульте говорят: ремонт действительно был выполнен самовольно. Без согласования и проекта. Хоть и признают: ситуация неоднозначная.

Оксана Смотренко, начальник управления Министерства культуры Беларуси:

В связи с тем, что пользователь не получил разрешения на проведение работ, не согласовал эти работы, он был привлечен к административной ответственности.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Ситуация, возникшая в Глубокском районе, стала поводом для обсуждения: как усовершенствовать законодательство о культуре? Круглый стол на эту тему 27 ноября прошел в Доме правительства.

Основное предложение законотворцев – расширить полномочия местной власти в этой сфере. На местах должны быть специалисты, способные провести мониторинг работ, необходимых на том или ином объекте.

Игорь Чернявский, член правления фонда «Культурное наследие и современность»:

Мясцовыя спецыялісты павінны ўмець правесці гэты маніторынг, вызначыць неабходныя віды работ і ведаць, з кем пракансультавацца. Не трэба адразу рабіць нейкую глабальную рэстаўрацыю. Аб“ект дастаткова пастаянна даглядаць, прадухіляць нейкія пашкоджанні самымі мінімальнымі сродкамі.

Отдельная тема – специализация тех, кто проводит реконструкцию. Порой она вызывает вопросы. Это касается Старого замка в Гродно. Проект по его восстановлению, как считают некоторые специалисты, нарушает аутентику здания.