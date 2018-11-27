Белорусские стартапы: робот-бармен и трэвел-сервис, где можно заказывать билеты на весь маршрут в 1 клик

Всемирная неделя предпринимательства отгремела недавно в Минске. Буквально за считанные дни столица пополнилась сотнями новых идей во всех сферах. Одним из ярких ивентов стала так называемая битва стартапов. В Национальном выставочном центре бизнес-идеи креативных и молодых смогли увидеть не только потенциальные инвесторы, но и простые посетители форума. У самых необычных и смелых проектов выстраивались целые очереди. Например, у робота-манипулятора. Компактный механизм, со слов создателей, без труда найдет место на любом предприятии и разгрузит сотрудников.

Евгений Коваленко, участник битвы стартапов:

Робот используется в качестве баристы, бармена, шашечника. Недавно был турнир по шахматам – наш робот играл с Карповым. Он не выполняет изначальную функцию по замене ручного труда, но выполняет другую функцию – по привлечению внимания. В некоторых индустриях это тоже очень важно.

В тоже время, любители курортов и знатоки турбизнеса оценили проект мульти-путешествий. Анна Жигар, участник битвы стартапов:

Вам надо выбрать стартовый город, тему путешествия. Например, Франция или Восточная Европа – всё, что угодно. Можно выбирать количество ночей и кастомизировать своё путешествие под себя. Купить билеты вы можете в одно касание, не надо переходить на сайты компаний, мы всё это сделаем за вас.

Более 40 стендов и около сотни представителей стартапов. От образования до медицины, от финансов до инноваций. Выставка стала настоящим рассадником идей. Какие из них найдут реальное применение в столице и не только, решали гуру бизнеса.

Дмитрий Белоус, участник битвы стартапов:

Один из десяти деток болеет синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, по официальной статистике. Мы разрабатываем новый метод, который поможет избавиться им от таблеток и будем применять нейрогарнитуру, которая поможет им тренироваться концентрироваться и расслабляться.

Роман Косарь, участник битвы стартапов:

Вода высокой степени очистки с добавлением ионов серебра и меди. Мы позволяем людям уйти от традиционной химии к абсолютно безопасным средствам гигиены.

Ольга Корбан, участник битвы стартапов:

Онлайн-платформа, на которой собраны образовательные программы по всему миру. Пользователь может зайти на наш сайт, выбрать страну обучения, курс, направление и посмотреть, какие есть образовательные программы в любой стране мира.

По результатам состязания 5 самых интересных, значимых и перспективных проектов получили шанс привлечь в свои стартапы инвестиции из Великобритании. В феврале полдесятка команд продемонстрируют разработки в Лондоне. Неделя предпринимательства волной прокатилась по всей стране, но все же эпицентром событий стал Минск. Как оказалось, несмотря на огромное количество зарубежных участников и партнёров, наши соотечественники, в первую очередь, думают про улучшение внутреннего бизнес-климата. Ольга Федорова, ивент-менеджер:

Достаточно большая часть представленных стартапов ориентирована именно на белорусский рынок. Это как в области медицины, сельского хозяйства, логистики. Например, тот же блокчейн-криптокошелёк, если кто-то у нас закупается криптовалютой, конечно же, в Беларуси его могут использовать.