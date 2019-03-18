«Самый страшный враг – это кислород»: белорусы придумали способ длительного хранения кофе

Кто рассмотрел новое в привычном напитке и кому идея показалась крепкой, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Амбициозные идеи и уникальные проекты – всё это про столичный технопарк. Сегодня в свободную экономическую зону входит 34 резидента. Разработки в области гибридного транспорта, электронных систем, медицинского оборудования и беспилотной техники – каждый бизнес-проект в обязательном порядке рассматривают на экспертном совете. И уже после этого решают: кому давать зелёный свет.