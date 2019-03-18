«Самый страшный враг – это кислород»: белорусы придумали способ длительного хранения кофе
Кто рассмотрел новое в привычном напитке и кому идея показалась крепкой, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Амбициозные идеи и уникальные проекты – всё это про столичный технопарк. Сегодня в свободную экономическую зону входит 34 резидента. Разработки в области гибридного транспорта, электронных систем, медицинского оборудования и беспилотной техники – каждый бизнес-проект в обязательном порядке рассматривают на экспертном совете. И уже после этого решают: кому давать зелёный свет.
Анна Рупенко, заместитель директора по инновационному развитию ООО «Минский городской технопарк»:
Конкурс открытый, на него могут податься любые юридические лица и ИП, которые занимаются инновационной деятельностью. Конкурс проводится в три этапа: первый этап – это подача документов. Второй этап проходит на самом заседании экспертного совета, где претенденты представляют проект.
За всё время здесь рассмотрели под сотню проектов. После успешного прохождения экспертного совета компании, чьи стартапы одобрены, получают поддержку в области льготной аренды, юридических и бухгалтерских услуг, а ещё возможность участвовать в выставках.
Владимир Понарядов, кандидат физико-математических наук, доцент:
Есть и физики, и химики, и технари, экономисты, представители нашего инновационного фонда, и мы имеем возможность обсудить каждый проект с разных точек зрения. Город выделил хорошее финансирование на развитие технопарка, и это дало возможность реализовать огромное количество проектов.
Инвестируют только в продуманные, в перспективе стопроцентно окупаемые идеи. Недавно резиденты технопарка представили проект развития кофейной культуры в Беларуси. Кажется, что нового может быть в знакомом каждому напитке? Но эксперты всё же сказали «да».
Виктор Анищик, доктор физико-математических наук, профессор:
Первое впечатление такое: ребята пришли и на пустом месте предложили проект. Когда мы их выслушали, оказалось, что этот проект имеет полное право на жизнь, и его экономический эффект будет достаточно хорошим.
Теперь в стенах городского технопарка разработают целый алгоритм профессионального приготовления ароматного напитка. Его здесь изготавливают на современном производстве полного цикла в тесном контакте со всеми кофепроизводящими регионами мира.
Юрий Стальмахов, совладелец группы компаний:
Наша инновационность заключается не только в том, что мы сдозировали молотый кофе, а придумали способ сохранения молотого кофе длительное время – на протяжении 12 месяцев. Самый страшный враг кофе – это кислород. Что самое важное: кофе очень нежный и деликатный продукт, если вдруг разрушить кристаллическую структуру – потеряется весь вкус и аромат.
На базе кофейных площадок еженедельно проводятся профессиональные дегустации, каппинги, мастер-классы, семинары и лекции с участием национальных и зарубежных специалистов отрасли.
В компании уверены: каждая чашка кофе имеет своего адресата и варится индивидуально. Ребята штудируют цикл, изучая весь путь зёрен от плантации к столу.
Юрий Стальмахов:
И сегодня у нас есть образовательный центр подготовки бариста. Наш центр выпускает в год, в среднем, 300 специалистов, которые работают в индустрии. И конечно, он нужен, чтобы готовить нашу команду, которая работает на территории производства.
В планах компании – расширение географии сортов кофе, освоение опыта передовых производств и укрепление традиций обжарки с белорусским колоритом. Чтобы утро каждого начиналось с того самого глотка и было по-настоящему добрым.