Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля

Новости Беларуси. Весь год телеканал СТВ готовился к архиважной для нас для всех дате – 75-летию освобождения Беларуси от фашистской навалы. Многое уже было показано в эфире, многое вы еще увидите, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что именно? Ревизию провел Евгений Пустовой.

«Дорогами Освобождения», но уже по заранее написанному телесценарию СТВ ведет белорусов еще с начала года, знакового юбилейного года. Причем для разной аудитории. Под любой, что называется, контент – маркировка «+0».

Софиты только подчеркивают детскую непосредственность в кадре. А вот такие искренние слова освободителям вылились в 5000 тысяч современных писем-треуголок. Конечно, они на лощеной бумаге и написаны не чернилами. Но содержание возвышенно-родное.

Варвара Буховец, участник акции «Письмо Освободителю»:

У нас осталось очень мало ветеранов, которые живы, но это не значит, что их нужно забывать. Мы должны помнить и чтить их память.

В каждой нашей семье есть свои герои. Но написать можно было любому фронтовику или партизану. Патриотическая акция нашего канала и молодежного союза всколыхнула молодежь лучше, чем самый обсуждаемый фрик социальных сетей.

Татьяна Некрашевич, продюсер дирекции информационного вещания СТВ:

Дети на генетическом уровне все чувствуют. Это видно по детям, которые пришли на озвучку. Старшая девочка – Алена – взяла в руки одно письмо и говорит: «Посмотрите, посмотрите, у меня мурашки бегают. Это же такие строки, такие слова».

За месяц собрались тысячи посланий. Лучшие озвучили – в эфире. Каждой строчкой: Беларусь помнит.

Из всех посланий отобрали 75 душещипательных – на каждый мирный год жизни. А по мотивам этих строк режиссеры СТВ подготовили видеоролики победной летописи.

Антон Жук, режиссер дирекции специальных проектов СТВ:

Во время войны детям не очень много нужно было для улыбки. Так родилась идея с платочком в моем ролике. Что солдат сидит в окопе и дарит ребенку в слезах зайчика, сделанного из платочка. И ребенок улыбается. Так я решил показать связь между поколениями.

Эмоции и современно-креативное прочтение военных песен. Патриотизм и что-то сакрально-родное.

В одной, как говорят телевизионщики, локации удалось воплотить на сцене 9 Мая. Получилось с национальным подтекстом. Режиссера-постановщика Агату Мацко выбрали не только за колоритное белорусское имя, а за имя вообще. Она – организатор культурной программы «Мой родны кут» на прошлогоднем параде.

Сдуть пыль времени с киношедевра национального кинематографа – сложную задачу перед собой поставила Алена Сырова. Журналист президентского пула буквально по кадрам пересмотрела легендарную картину «Батька».

Лента создана приемным сыном белорусского партизана номер один – Миная-Шмырева. Аленин телевизионный взгляд на киношный образ реального героя – в праздничной сетке вещания.

Алена Сырова, корреспондент СТВ:

Буквально накануне премьеры этого фильма, которая должна была состояться в Москве в 1972 году, в Советский Союз приехала немецкая делегация. Фильм экстренно сняли со всех афиш, отменили показ и не рекомендовали к просмотру, потому что посчитали, что это некорректно – показывать немцам эту ужасную историю, все-таки там фашисты убивают детей безжалостно. И предпочли показать им картину о взятии Берлина.

Из тех же партизанских мест – Витебщины – наша коллега Анастасия Дехтяр. Въедливый тяжеловес журналистики фактов докопалась до истории про подземный госпиталь.

Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент СТВ:

Семь медсестер вместе с тридцатью ранеными были 18 суток затворниками. Их оставили партизаны в специальном схроне. И они 18 дней без света, воздуха, воды, лекарств.

Это лишь маленькая деталь в большой работе о памятниках про войну. У каждого журналиста свои секреты. К важной работе Настя приступает не только с чистой душой, но и… Анастасия Дехтяр:

Как всегда лучшие идеи мне приходят в душе. Тогда они мне на самом деле по душе. Меня вдохновили памятники. Мы все знаем – Хатынь, Брестскую крепость, Тростенец.

Вообще-то на партизанские тропы творческие пути завели многих журналистов. Коллеги из регионов – не исключение.

Галина Буро, корреспондент СТВ:

Мы познакомились с удивительным человеком. Он партизан, причем боевой партизан. У него было (я сейчас точно не вспомню) больше 10 подрывов эшелонов. Человек дважды был ранен. Ему 103 года, он нам играл на гармошке и даже пытался петь.

Петр Бутрим, корреспондент СТВ:

В Бресте очень сложно оставаться в стороне от темы Великой Отечественной войны. Слишком много проявлений было мужества и героизма в Брестской крепости. Не случайно она стала для нас всеобщим символом стойкости.

Не утопая в дебрях фейковых сенсаций, мы делаем все, чтобы Беларусь помнила. И даже этот небольшой штрих общей картины СТВ о мире оператор Алексей Петров снимал уже после работы, многочасовой смены телевизионного марафона Европейских игр.