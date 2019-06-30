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Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля

30 июня 2019 19:27
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Новости Беларуси. Весь год телеканал СТВ готовился к архиважной для нас для всех дате – 75-летию освобождения Беларуси от фашистской навалы. Многое уже было показано в эфире, многое вы еще увидите, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -1

Что именно? Ревизию провел Евгений Пустовой.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -4

«Дорогами Освобождения», но уже по заранее написанному телесценарию СТВ ведет белорусов еще с начала года, знакового юбилейного года. Причем для разной аудитории. Под любой, что называется, контент – маркировка «+0».

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -7

Софиты только подчеркивают детскую непосредственность в кадре. А вот такие искренние слова освободителям вылились в 5000 тысяч современных писем-треуголок. Конечно, они на лощеной бумаге и написаны не чернилами. Но содержание возвышенно-родное.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -10

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -12

Варвара Буховец, участник акции «Письмо Освободителю»:
У нас осталось очень мало ветеранов, которые живы, но это не значит, что их нужно забывать. Мы должны помнить и чтить их память.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -15

В каждой нашей семье есть свои герои. Но написать можно было любому фронтовику или партизану. Патриотическая акция нашего канала и молодежного союза всколыхнула молодежь лучше, чем самый обсуждаемый фрик социальных сетей.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -18

Татьяна Некрашевич, продюсер дирекции информационного вещания СТВ:
Дети на генетическом уровне все чувствуют. Это видно по детям, которые пришли на озвучку. Старшая девочка – Алена – взяла в руки одно письмо и говорит: «Посмотрите, посмотрите, у меня мурашки бегают. Это же такие строки, такие слова».

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -21

За месяц собрались тысячи посланий. Лучшие озвучили – в эфире. Каждой строчкой: Беларусь помнит.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -24

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -26

Из всех посланий отобрали 75 душещипательных – на каждый мирный год жизни. А по мотивам этих строк режиссеры СТВ подготовили видеоролики победной летописи.  

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -29

Антон Жук, режиссер дирекции специальных проектов СТВ:
Во время войны детям не очень много нужно было для улыбки. Так родилась идея с платочком в моем ролике. Что солдат сидит в окопе и дарит ребенку в слезах зайчика, сделанного из платочка. И ребенок улыбается. Так я решил показать связь между поколениями. 

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -32

Эмоции и современно-креативное прочтение военных песен. Патриотизм и что-то сакрально-родное. 

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -35

В одной, как говорят телевизионщики, локации удалось воплотить на сцене 9 Мая. Получилось с национальным подтекстом. Режиссера-постановщика Агату Мацко выбрали не только за колоритное белорусское имя, а за имя вообще. Она – организатор культурной программы «Мой родны кут» на прошлогоднем параде.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -38

Сдуть пыль времени с киношедевра национального кинематографа – сложную задачу перед собой поставила Алена Сырова. Журналист президентского пула буквально по кадрам пересмотрела легендарную картину «Батька».

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -41

Лента создана приемным сыном белорусского партизана номер один – Миная-Шмырева. Аленин телевизионный взгляд на киношный образ реального героя – в праздничной сетке вещания.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -44

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -46

Алена Сырова, корреспондент СТВ:
Буквально накануне премьеры этого фильма, которая должна была состояться в Москве в 1972 году, в Советский Союз приехала немецкая делегация. Фильм экстренно сняли со всех афиш, отменили показ и не рекомендовали к просмотру, потому что посчитали, что это некорректно  показывать немцам эту ужасную историю, все-таки там фашисты убивают детей безжалостно. И предпочли показать им картину о взятии Берлина.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -49

Из тех же партизанских мест – Витебщины – наша коллега Анастасия Дехтяр. Въедливый тяжеловес журналистики фактов докопалась до истории про подземный госпиталь.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -52

Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент СТВ:
Семь медсестер вместе с тридцатью ранеными были 18 суток затворниками. Их оставили партизаны в специальном схроне. И они 18 дней без света, воздуха, воды, лекарств.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -55

Это лишь маленькая деталь в большой работе о памятниках про войну. У каждого журналиста свои секреты. К важной работе Настя приступает не только с чистой душой, но и…

Анастасия Дехтяр:
Как всегда лучшие идеи мне приходят в душе. Тогда они мне на самом деле по душе. Меня вдохновили памятники. Мы все знаем – Хатынь, Брестскую крепость, Тростенец.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -58

Вообще-то на партизанские тропы творческие пути завели многих журналистов. Коллеги из регионов – не исключение.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -61

Галина Буро, корреспондент СТВ:
Мы познакомились с удивительным человеком. Он партизан, причем боевой партизан. У него было (я сейчас точно не вспомню) больше 10 подрывов эшелонов. Человек дважды был ранен. Ему 103 года, он нам играл на гармошке и даже пытался петь.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -64

Петр Бутрим, корреспондент СТВ:
В Бресте очень сложно оставаться в стороне от темы Великой Отечественной войны. Слишком много проявлений было мужества и героизма в Брестской крепости. Не случайно она стала для нас всеобщим символом стойкости.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -67

Не утопая в дебрях фейковых сенсаций, мы делаем все, чтобы Беларусь помнила. И даже этот небольшой штрих общей картины СТВ о мире оператор Алексей Петров снимал уже после работы, многочасовой смены телевизионного марафона Европейских игр.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -70

Мультиспортивное событие Европы, что называется, отработали как надо. Но дышим мы все-таки нашей темой – независимой Беларусью.

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -73

Видеоролики победной летописи, фильмы о тяжёлых судьбах военного времени. Что покажут в эфире телеканала СТВ 3 июля -75

# Беларусь помнит # общество # Варвара Буховец # Татьяна Некрашевич # Антон Жук # Алена Сырова # Анастасия Дехтяр # Галина Буро # Пётр Бутрим # Фотофакт

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