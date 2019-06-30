«Вы – главная ценность»: какие квесты предлагал «Беларусбанк» на фан-зонах II Европейских игр

Новости Беларуси. «Беларусбанк» раскрылся с новой стороны. Крупнейшее финансовое учреждение республики не только стало спутником ярких побед, но и создавало атмосферу спортивной феерии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ Подробности – в материале Вероники Гришковой.

Пазлы, квесты, спортивные активности. Стенды национального партнера вторых Европейских игр «Беларусбанка», представленные на трех столичных фан-зонах: у Дворца спорта, «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены», – центр притяжения болельщиков и даже семей фанатов. Дети здесь с азартом собирают на время мозаику в виде большой пластиковой карточки, а взрослые – выстраивают столбик из фишек на рукоятке меча.

Анатолий Романов, посетитель стенда «Беларусбанка»:

Очень интересные здесь активности проходят. Можно сюда приехать семьей. Можно поучаствовать в конкурсе и получить приз.

Дмитрий Песков, клиент «Беларусбанка»:

Импонирует то, что они так же являются официальным партнером вторых Европейских игр, которые проводятся у нас в стране, и делают такой интересный интерактив для населения страны.

Мария Терешенок, ведущий специалист управления информации и социального развития «Беларусбанка»:

На нашу фан-зону за период проведения Игр пришли более 3500 болельщиков. И все они поучаствовали в наших активностях. Причем это не только жители Республики Беларусь, но и наши гости – представители США, Великобритании, Израиля. Соответственно, России и Украины.

Появились у стендов и собственные фанаты. Надежда с дочерью Вероникой ежедневные гости фан-зон столицы. Потому решили поучаствовать и в суперквесте от «Беларусбанка». Специально ко вторым Европейским играм финансовое учреждение разработало приложение.

С его помощью можно при наведении смартфона на различные объекты на фан-зонах банка, а также на некоторые банковские карточки «Беларусбанка», оживить Лесика в разных ипостасях – он может стать каратистом или футболистом.

Надежда Бектинеева, клиентка «Беларусбанка»:

Мы с самого открытия, с самого первого дня, нам здесь очень нравится, интересные игры разные. Например, поучаствовали в одной интересной игре банка: нужно было на всех трех зонах – «Минск-Арена», «Чижовка-Арена» и на Дворце спорта – сфотографироваться с Лесиком, потом фотографии разместить в социальной сети. И мы получили приз такой – это была флешка. Флешка от «Беларусбанка».

Александр Виличинский, главный специалист управления информации и социального развития «Беларусбанка»:

Мы подошли нестандартно к организации работы наших фан-зон. Мы предлагаем для наших действующих и потенциальных клиентов специальные интерактивные игры, где они могут посостязаться, получить заряд хорошего настроения. И с таким бодрым и хорошим настроением идти поддерживать наши сборные на всех площадках, на всех аренах нашего города.

Если кто-то в эти праздничные дни не забывает о делах, то специалисты банка готовы предоставить бесплатную финансовую консультацию прямо на фан-зоне. Клиентоориентированность и открытость – приоритеты «Беларусбанка».

Дмитрий Бакиновский, начальник управления информации и социального развития «Беларусбанка»:

Конечная цель – конечно, это наш клиент. Здесь мы можем просто хорошо провести время, пообщаться с нашими коллегами, получить консультации специалиста об услугах банка. И, в принципе, что удивительно, за всю историю банка, а она насчитывает почти 100 лет, впервые такие фан-зоны создал банк. И я думаю, что этот опыт мы будем продолжать.