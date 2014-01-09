Видеорепортаж: 9 января - вручение премий «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства

Новости Беларуси. Рождественская традиция – присуждение премии «За духовное возрождение». Глава государства 9 января подписал соответствующий указ. В числе лауреатов – коллектив Быховского психоневрологического дома-интерната и Республиканское общественное объединение «Белорусский детский фонд». Также за высокие достижения в воспитании и возвращении детей к полноценной жизни, которые оказались в социально неблагополучном положении, премия «За духовное возрождение» присуждена начальнику инспекции по делам несовершеннолетних УВД Минского райисполкома Ольге Чемодановой. Высокой награды удостоен также коллектив Республиканской детской больницы медицинской реабилитации и епископ Могилевский и Мстиславский Софроний, внесший значительный личный вклад в духовное возрождение Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премию «За духовное возрождение» присуждают ежегодно за выдающиеся произведения литературы и искусства, за активную деятельность в гуманитарной сфере.

Александр Лукашенко:

Сегодня православная церковь является одним из духовных столпов общества и единственной конфессией, с которой правительство заключило соглашение о сотрудничестве.

Для нас очень важно, что новым предстоятелем Белорусской православной церкви стал человек мудрый, опытный, повидавший мир.

С Вашим назначением мы связываем надежды на проведение преобразований во внутренней жизни Церкви, активизацию ее социального служения и просветительской деятельности

Я хочу Вас заверить, владыка, что государство окажет Церкви и Вам лично всемерную помощь в реализации Ваших инициатив.

У нас сегодня прекрасное, «духовное», я бы назвал, мероприятие, на котором собрались лучшие представители нашего народа - наша интеллигенция. Нас видят и слышат миллионы людей, белорусов и не только, но я, прежде всего, хочу обратиться к нашему народу и нашей интеллигенции в вашем лице и принять митрополита Павла как своего, родного нам по духу человека. Мы все любим нашего Филарета - он 35 лет отдал служению нашей стране. Мы всегда будем видеть его рядом с собой.

Уважаемые друзья, нередко приходится слышать в наши дни, что на смену привычной морали приходит «разумный эгоизм», так как в основе успеха лежит финансовый интерес. Но любое материальное благополучие предполагает прочный духовный фундамент. Вслед за призывами к отказу от культурной самобытности во имя глобализации сегодня все чаще раздаются призывы вернуться к проверенным временем нормам и идеалам.

С одной стороны, в «старой» Европе лидируют сторонники так называемой неолиберальной морали. С другой - на Востоке, в частности в Китае, прогресс базируется на обязательной преемственности прошлого и настоящего. В России набирает силу стремление двигаться вперед, опираясь, прежде всего, на свой опыт и традиции.

Судьба же белорусского народа, словно маятник, всегда колебалась между двумя геополитическими полюсами - Востоком и Западом, в белорусской культуре отчетливо видны следы влияния и русской, и западноевропейских, и азиатских культур. Но при этом мы всегда сохраняли свою идентичность, где больше, где меньше, но в мире нас знают как белорусов, и это дорогого стоит.

Пришло время выделить то, что станет объединяющей всех граждан белорусской идеей, в которую поверят все - от академика до крестьянина. Ее основанием является патриотизм, готовность беречь свое наследие. А эти чувства не передаются на генетическом уровне: их нужно формировать через интерес к истории, культуре своего народа. Наша история никогда не была красивой сказкой. Беларусь - перекресток европейских и азиатских дорог, по которому не раз прокатывались войны и интервенции. Но сколько ни пытались - никто не смог поработить этот мужественный народ! Благодаря вере и духовной силе предков Беларусь возрождалась из руин словно Феникс из пепла.

Основой воспитания гражданина призвана быть опора на героическое наследие. Мощным стимулом для патриотического подъема должно стать празднование 70-летней годовщины освобождения Беларуси и Великой Победы.

Национальную культуру нельзя понимать упрощенно, только как фольклор либо произведения на белорусском языке, отметил Александр Лукашенко. Наша культура многогранна, она объединяет духовный опыт разных наций и конфессий, все виды искусства, где проявляется талант народа. И отказаться от этого мы ни в коем случае не имеем права и не должны. Мы не имеем права разбрасываться всем тем, что нам досталось от прежних поколений.

Наша культура должна быть сферой просветительства и воспитания. Необходимо развивать гуманистические традиции отечественного искусства, поддерживать уровень национальных художественных школ.

Глава государства подписал еще один указ о присуждении 10 специальных премий Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства. Среди лауреатов – авторские коллективы телекомпаний, Белорусского союза художников, Гродненского областного театра кукол и другие творческие союзы. Кроме того, специальной премии «Белорусский спортивный Олимп» 2013 года» удостоены тренеры-преподаватели.

Сафроний, епископ Могилевский и Мстиславский:

Духовность - образ жизни человека. Сегодня много проблем: демографический кризис, разрушение институт семьи. Духовный человек не можеит нарушать закон Божий, закон государственный, контролировать свои дела, даже мысли, помогать ближним.

Возрадуемся, братья и сестры, вместе с пасторами, ангелами, святыми о рождении спасителя мира, мысленно вознесемся в Вифлеем, где родился богомладенец Христос и принесем ему как священный дар нашу чистую христианскую жизнь, нашу любовь к Богу и ближним своим.

Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:

Кроме того, что я занимаюсь организацией работы в учреждении, никогда не забываю, что я врач-педиатр. И калейдоскоп, который украшает сейчас меня, мне кажется, это главное орудие врача, потому что оно позволяет услышать то, что делается внутри.

Всю свою жизнь он посвятил служению Богу и людям. Епископ Могилевский и Мстиславский владыка Софроний на эту должность был назначен самим Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием Вторым 11 лет назад. За это время в епархии построено множество храмов, при районных больницах появились молитвенные комнаты.

Отец Сергий, настоятель Свято-Крестовоздвиженского Борисо-Глебского храма (Могилев):

В нашей епархии увеличилось количество храмов, больше стало ходить молодежи. Церковь работает со всеми слоями населения. Здесь огромная заслуга нашего Софрония. Он - наш отец и мы радуемся за него.

Благодаря стараниям владыки Софрония на Могилевщине появился Центр защиты материнства и семьи, началось строительство храма Святых царственных мучеников. Прихожане о своем духовном наставнике говорят только хорошее.

Любовь Исаченко:

Владыка наш достоин, он же молится за нас за всех. У него от души все исходит, верой и правдой служит господу. Все люди обращаются к нему за помощью, он никогда не отказывает.

Тамара Быкова:

Служит, хорошо проводит службу. Мне нравится. Если обратишься, то он всегда поможет, не отказывает.

И если Софроний исцеляет людские души, то в этом заведении помогают справиться с телесными недугами. В Быховском доме-интернате проживают люди с психоневрологическими заболеваниями. Официально все 200 проживающих здесь признаны недееспособными. Но, глядя на их активность и результаты работы, говорить о каких-то отклонениях не хочется. Да и вряд ли бы это позволила руководитель интерната. В своих воспитанниках Зинаида Федоровна Прокопович души не чает. Уютные комнаты, благоустроенная территория. Подопечные в жизни интерната занимают самую активную позицию. На 350 гектарах собственных угодий для себя же выращивают овощи и фрукты. Есть две фермы.

Нина Козлова, сотрудник Быховского психоневрологического дома-интерната:

Наша Зинаида Федоровна к своим подопечным относится, как к своим детям. Она всегда говорит, что раз их обделила жизнь, мы все должны сделать, чтобы им тут было хорошо.

А эти мастерские – особая гордость интерната. Инициатором создания комплекса еще много лет назад выступила Зинаида Федоровна. Похвастаться таким отделением социально-трудовой реабилитации больше в республике не может ни одно учреждение такого профиля. Ремонт обуви, швейная мастерская, столярная, компьютерный класс. Здесь проходят трудотерапию порядка 160 подопечных.

Юрий Говоровский, обувщик:

К нам ездят все директора интернатов, смотреть, как у нас тут. Если бы не было, на что посмотреть и чем гордиться – не ездили бы. А ведь это заслуга нашего директора.

Ирина Альховик, бригадир:

Я здесь уже 9,5 лет, этой мой родной дом, я отсюда никуда не хочу уезжать.

Епископ Софроний и целый коллектив - один человек и множество... Все они избрали разную деятельность. Но у всех них огромное количество заслуг: перед людьми и страной.