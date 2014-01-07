Александр Лукашенко с сыном Николаем посетил Храм в честь Всех Святых в Минске и обменялся подарками с митрополитом Павлом

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают светлый праздник Рождества Христова. 7 января, уже по давно сложившейся традиции, Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем посетил Храм-памятник в честь Всех Святых в Минске.

Чистый и светлый праздник Рождества – особенный день для каждого верующего человека. Многие белорусы побывали 7 января на службах, чтобы помолиться за близких людей и поставить рождественскую свечу. Президент посетил храм-памятник в честь всех Святых в Минске. Утром Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем возложил цветы к памятнику Алексию Второму.

У входа в придел в честь Иоанна Крестителя главу государства встречал митрополит Минский и Слуцкий Павел. Патриарший Экзарх и президент тепло поздравили друг друга с праздником. Здесь же, рядом с аналоем, на котором размещена икона Рождества Христова, президент зажёг свечу. А чуть позже, по случаю праздника, обменялся подарками с митрополитом Павлом. Александр Лукашенко преподнёс в дар сервиз с изображением Минского Свято-Духова Кафедрального собора, в свою очередь, предстоятель белорусской православной церкви подарил президенту факсимильную копию древнего Евангелия.

После этого в соседнем помещении мужской хор воспитанников школы Всехсвятского прихода исполнил рождественские песнопения.

После торжественной части президент и митрополит продолжили общение за праздничным чаепитием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И сегодня же Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха Всея Беларуси, с Рождеством Христовым и направил ему букет цветов.