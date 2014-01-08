Погода в Беларуси: в Бресте распускаются цветы, на следующей неделе – до минус 16

Новости Беларуси. В ближайшие дни обстановка на дорогах может значительно осложнится. В Беларусь идут морозы и метель. Уже в пятницу дождь сменится мокрым снегом и усилится ветер. В ночь на субботу подморозит, и как результат образуется гололедицы. На следующей недели нас и вовсе ожидают чуть ли не крещенские морозы. Столбик термометра местами опустится до минус 16. А пока брестчане могут любоваться «последствиями» теплого декабря. В самый разгар календарной зимы в городе над Бугом распускаются цветы. На клумбах расцвела желтая календула, на сирени набухают почки, а на вербе появились «котики», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Капризы природы! В Бресте на клумбах расцвели весенние цветы, на деревьях набухли почки, а на огородах впору собирать новый урожай лука и чеснока. Небывалую для зимы активность проявили и кроты. Они изрыли приусадебные участки местных жителей. От их активности пострадала даже территория Брестской крепости.

Почки на смородине, зеленая трава и свежие норы кротов - во дворе у Марии Даниловны все буквально «дышит» весной. Если бы не календарь, говорит хозяйка, эти зимние дни и сама перепутала бы с дачноогородным сезоном. Последствия нетипично теплого января действительно заметны на грядках: сельские жители готовы собирать второй урожай лука и чеснока.

Непривычный для зимы пейзаж и на полях — глаз радует свежая зелень. Только вот аграрии живописными видами не любуются, говорят, в это время года озимые должны быть надежно «укрыты» снегами.

Январский плюс, установившийся в Бресте, «ввел в заблуждение» и деревья. Такое потепление они приняли за весну: на них начали набухать почки, кое-где уже появились молодые побеги. «Ошиблись» порой года и цветы: на городских клумбах расцвели астры, примулы и маргаритки.

Юрий Рой, кандидат биологических наук, преподаватель кафедры экологии Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Набухшие почки на деревьях - это признак того, что растения готовятся к теплому периоду. Большинство местных видов сдерживает еще реакция на продолжительность светового дня. Это все признаки «ненормальности». Ведь если людей выводить из биологических ритмов - очень плохо чувствуют. Переедете в другой часовой пояс и начните просыпать на 3 часа раньше — долго к этому будите адаптироваться? Вот и для животных и растений раннее наступление вот таких теплых показателей скажется негативно.

Вернуться природе в период естественного покоя и тем самым, избежать негативных последствий от резкого пробуждения, поможет похолодание. Синоптики обещают - уже на этих выходных теплая погода сменится настоящими зимними морозами: ночью температура в некоторых районах страны опустится до минус 8. А в начале следующей недели — до минус 16. А там и крещенские морозы не за горами.