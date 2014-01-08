Живая легенда. 90-летний белорусский писатель-фронтовик Савицкий до сих набирает романы сначала на листках, а потом на печатной машинке!

Новости Беларуси. Более шести десятков лет на литературной передовой. Известному писателю-фронтовику, Лауреату госпремии Беларуси Александру Савицкому - 90 лет. С юбилеем его поздравил и глава государства Александр Лукашенко. Как отметил Президент, жизнь писателя является ярким примером самоотверженного служения Родине. И сегодня, несмотря на праздник, Александр Савицкий весь в работе – на очереди вторая часть романа «Письмо в рай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старая пишущая машинка верой и правдой служит Александру Онуфриевичу уже не один десяток лет. Долгая литературная жизнь и признание современников. В копилке Алеся Савицкого более 30 книг. Большинство – документальные. О войне. О том, через что писатель прошел сам, как почти все его ровесники.

Так и пишет свои книги Алесь Савицкий, не прерывая работу ни на день. 90-летний юбилей - не повод отдыхать, считает писатель. Слишком много нужно еще успеть сказать. На очереди – вторая часть документального романа «Письмо в рай».