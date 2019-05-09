Видеообращение защитника Брестской крепости, акция «Беларусь помнит» и рисунки на асфальте: как Брест празднует 9 Мая

Новости Беларуси. День Победы в Бресте стартует масштабным шествием к Брестской крепости, где состоятся митинг, церемония возложения цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программу продолжат концерт участников фестиваля «Берестейские хоровые ассамблеи», выступление городского духового оркестра. У северных ворот крепости пройдет музыкальный марафон «Цветы Победы». Празднества объединят горожан и гостей также в парке культуры и отдыха. С шествия «Беларусь помнит» начнутся мероприятия во всех районах Брестской области.

Петр Бутрим, СТВ:

Так уж заведено, что в День Победы все дороги ведут в Брестскую крепость. Причем не только из Беларуси, многие за особой атмосферой в эти майские дни приехали из соседних стран. В гостиницах, кстати, уже давно нет свободных мест. И если в прошлом году на празднование 9 Мая в Брестскую крепость приехало 30 тысяч человек, то в этом ожидают еще больше.

Свое приветствие накануне в Брестскую крепость передал и один из ее легендарных защитников – Ришат Исмагилов. Ветерану из Уфы 99 лет и он один из троих, кто после той героической обороны остался в живых и дожил до наших дней. Видеообращение с пожеланиями мира привез его внучатый племянник.

Ильдар Бикбаев, внучатый племянник ветерана Великой Отечественной войны:

Говорит об офицерах, солдатах, кто выдавал патроны, рассказывает, как они тушили пожар в столовой. Рассказывает, как загорелся склад ГСМ и что внутри было полное зарево огня в первый день. Рассказывает вплоть до того, как они провели первую ночь, что невозможно было спать и они отдыхали просто, сидя на кирпичах. Рассказывает, как прекратилась связь.

Уже развернуты колоритная выставка военной техники и полевая кухня с солдатским меню. А на одной из площадок города брестчанам и гостям города дадут в руки мелки. Позже их рисунки на асфальте объединят в большую цифру «9», как символ Победы.

Мария Гозбенко, жительница Мозыря:

Дзень Вялікай Перамогі, мой бацька ваяваў, мая маці была вязнем. У гэты дзень усім хочацца пажадаць толькі міра, цяпла, дабраты. Сюды прыйшлі - слёзы выбівае.