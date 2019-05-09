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В благодарность за Победу. Праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти» смотрите в эфире телеканала СТВ

09 мая 2019 07:31
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Новости Беларуси. Масштабную программу к 9 Мая подготовил телеканал СТВ. В вечернем эфире сегодня большой праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь погибших и выживших, в благодарность за Великую Победу со сцены прозвучат известные военные песни, произведения белорусских классиков и воспоминания тех, кто видел войну своими глазами. Выступят профессиональные танцевальные коллективы, балет, три десятка исполнителей.

С интересными фактами, серьёзными рассказами, важными подробностями. Каким будет 9 Мая в эфире телеканала СТВ? 

В благодарность за Победу. Праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти» смотрите в эфире телеканала СТВ -1

На сцену выйдут ансамбль «Песняры», вокальный ансамбль «Чистый голос», арт-группа «Беларусы» и многие другие. Специально для проекта СТВ некоторые исполнители подготовили необычные аранжировки.

В эфире праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти» смотрите сегодня, 9 мая, в 20.15.

В благодарность за Победу. Праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти» смотрите в эфире телеканала СТВ -4

В благодарность за Победу. Праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти» смотрите в эфире телеканала СТВ -6

В благодарность за Победу. Праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти» смотрите в эфире телеканала СТВ -8

В благодарность за Победу. Праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти» смотрите в эфире телеканала СТВ -10

В благодарность за Победу. Праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти» смотрите в эфире телеканала СТВ -12

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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