В благодарность за Победу. Праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти» смотрите в эфире телеканала СТВ

Новости Беларуси. Масштабную программу к 9 Мая подготовил телеканал СТВ. В вечернем эфире сегодня большой праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь погибших и выживших, в благодарность за Великую Победу со сцены прозвучат известные военные песни, произведения белорусских классиков и воспоминания тех, кто видел войну своими глазами. Выступят профессиональные танцевальные коллективы, балет, три десятка исполнителей.