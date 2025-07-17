Опрос: 80% жителей Германии обеспокоены своим финансовым будущим

Подавляющее большинство, а именно 80 % респондентов признались, что очень обеспокоены своим финансовым будущим. Почти четверть немцев боятся, что больше не смогут вовремя оплачивать счета. Более 30 % жителей страны готовятся к тому, что их доходы в ближайшее время сильно сократятся. Около 60 % респондентов заявили, что за последний год они стали более бережливыми. Пугает немцев и рост цен на жилье. 32 % опрошенных рассказали, что им приходится тратить на аренду гораздо больше чем несколько лет назад. А 44 % пожаловались, что у них очень выросли расходы на домашнее хозяйство. Ассоциация арендаторов ФРГ недавно предупредила, что быстрый рост арендной платы для многих съемщиков может стать причиной бедности. Сейчас более трех миллионов семей тратят на аренду более 40 % своего дохода.