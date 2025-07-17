Проектирование беспилотников и африканистика – какие новые специальности появились в 2025-м?

В 2025 году вузы готовы принять без малого 48 тысяч первокурсников, бесплатно будут обучаться около 32 тысяч студентов. Наибольшее количество бюджетных мест выделено для инженеров, почти каждое четвертое, в топе также места для педагогов, медиков и аграриев. Система образования адаптирует заполняемость аудиторий в соответствии с запросом экономики. Это ориентир в подготовке кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно список специальностей пополняется, в этом году их станет на 13 больше. Вот лишь некоторые из них. Абсолютно новый профиль – проектирование беспилотников в техническом университете. Дроны нужны в лесном и сельском хозяйстве, да и о внешних угрозах стоит помнить всегда с учетом мировой обстановки. В БГУ теперь есть «интеллектуальная электроника». Будут готовить специалистов, ориентирующихся в современных технологиях, в том числе в области искусственного интеллекта. И это тот случай, когда ИИ должен приносить пользу руками наших специалистов, а не опасность, которую зачастую пытаются создать извне.

Отдельного внимания заслуживает африканистика. Наша страна активно налаживает взаимодействие со всеми странами африканского региона и теперь у нас будут профессионалы, которые знают тонкости экономики, политологии и истории этого континента. Такой набор знаний уж точно поможет еще больше сблизиться с нашими партнерами.

Кстати, медицинские и сельскохозяйственные специальности отметились еще в одном рейтинге. Речь о целевом наборе. Вузы готовы принять около 5 300 целевиков. Кроме вышеназванных востребованы профили, связанные с электроэнергетикой и инженерными сетями. Плюсы здесь очевидны: это гарантированное первое рабочее место, практика на предприятии, которое является заказчиком, да и переживаний при поступлении значительно меньше.