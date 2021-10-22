Самозанятость, фриланс и удалёнка. В чем особенности разной дистанционной работы?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

В чем разница фриланса от удаленки? Потому что именно эта работа в период пандемии обрела наибольшую популярность. Наверное, давайте начнем с вас.

Вероника Говорушко, управляющая кадровым агентством:

Фриланс и удаленную работу правда очень часто путают сейчас. Фрилансер в истинном понимании этого понятия – это человек, который не работает на какого-то конкретного работодателя. Это человек, который умеет выполнять какую-то работу, и выполняет ее по проектам разных заказчиков. Это проектная работа, либо он… Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Выполняет, например, услугу, да? Вероника Говорушко:

Да. То есть это SMM-специалисты очень часто, например. Вот они чисто типичные фрилансеры. Удаленная работа – это когда мы работаем на конкретного работодателя, и когда мы все свое время обязаны отдавать этому работодателю, но находимся дома.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

То есть в Трудовом кодексе, я знаю, какие-то изменения по этому поводу произошли? Алена Родовская:

Я знаю, что там есть отдельный пункт про удаленную работу.

Ольга Горбатенко, юрист, директор центра поддержки предпринимательства:

Да, есть. У нас ввели с января 2020 года понятие дистанционная работа. Это когда у работника нет рабочего места по месту нахождения нанимателя. Но в то же самое время это такой же работник, как и все остальные. Его трудовая книжка находится у нанимателя, он подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, ему поручения дает наниматель, и он не вправе выбирать, с кем он будет работать и что он будет выполнять.

Алеся Лакина:

А чем отличается фриланс от обычного предпринимателя?