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Самозанятость, фриланс и удалёнка. В чем особенности разной дистанционной работы?

22 октября 2021 15:17
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
В чем разница фриланса от удаленки? Потому что именно эта работа в период пандемии обрела наибольшую популярность. Наверное, давайте начнем с вас.  

Самозанятость, фриланс и удалёнка. В чем особенности разной дистанционной работы?-1

Вероника Говорушко, управляющая кадровым агентством:  
Фриланс и удаленную работу правда очень часто путают сейчас. Фрилансер в истинном понимании этого понятия – это человек, который не работает на какого-то конкретного работодателя. Это человек, который умеет выполнять какую-то работу, и выполняет ее по проектам разных заказчиков. Это проектная работа, либо он…  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Выполняет, например, услугу, да?  

Вероника Говорушко:  
Да. То есть это SMM-специалисты очень часто, например. Вот они чисто типичные фрилансеры. Удаленная работа – это когда мы работаем на конкретного работодателя, и когда мы все свое время обязаны отдавать этому работодателю, но находимся дома.  

Самозанятость, фриланс и удалёнка. В чем особенности разной дистанционной работы?-4

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
То есть в Трудовом кодексе, я знаю, какие-то изменения по этому поводу произошли?  

Алена Родовская:  
Я знаю, что там есть отдельный пункт про удаленную работу.  

Самозанятость, фриланс и удалёнка. В чем особенности разной дистанционной работы?-7

Ольга Горбатенко, юрист, директор центра поддержки предпринимательства:  
Да, есть. У нас ввели с января 2020 года понятие дистанционная работа. Это когда у работника нет рабочего места по месту нахождения нанимателя. Но в то же самое время это такой же работник, как и все остальные. Его трудовая книжка находится у нанимателя, он подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, ему поручения дает наниматель, и он не вправе выбирать, с кем он будет работать и что он будет выполнять.  

Алеся Лакина:  
А чем отличается фриланс от обычного предпринимателя?  

Самозанятость, фриланс и удалёнка. В чем особенности разной дистанционной работы?-10

Ольга Горбатенко:  
У нас нет законодательного понятия фрилансер. Поэтому здесь мы уже смотрим в зависимости от того, какой вид деятельности, какие непосредственно навыки есть у человека, что он предлагает своему заказчику. И тогда мы уже его оформляем. Либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо, если клиенты – физические лица и есть в списке так называемых видов самозанятости, то тогда мы можем говорить о том, что человек может быть оформлен как самозанятый.  

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# Работа # общество # Екатерина Забенько # Вероника Говорушко # Алена Родовская # Алеся Лакина # Ольга Горбатенко # Фотофакт

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