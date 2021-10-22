Самозанятость, фриланс и удалёнка. В чем особенности разной дистанционной работы?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
В чем разница фриланса от удаленки? Потому что именно эта работа в период пандемии обрела наибольшую популярность. Наверное, давайте начнем с вас.
Вероника Говорушко, управляющая кадровым агентством:
Фриланс и удаленную работу правда очень часто путают сейчас. Фрилансер в истинном понимании этого понятия – это человек, который не работает на какого-то конкретного работодателя. Это человек, который умеет выполнять какую-то работу, и выполняет ее по проектам разных заказчиков. Это проектная работа, либо он…
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Выполняет, например, услугу, да?
Вероника Говорушко:
Да. То есть это SMM-специалисты очень часто, например. Вот они чисто типичные фрилансеры. Удаленная работа – это когда мы работаем на конкретного работодателя, и когда мы все свое время обязаны отдавать этому работодателю, но находимся дома.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
То есть в Трудовом кодексе, я знаю, какие-то изменения по этому поводу произошли?
Алена Родовская:
Я знаю, что там есть отдельный пункт про удаленную работу.
Ольга Горбатенко, юрист, директор центра поддержки предпринимательства:
Да, есть. У нас ввели с января 2020 года понятие дистанционная работа. Это когда у работника нет рабочего места по месту нахождения нанимателя. Но в то же самое время это такой же работник, как и все остальные. Его трудовая книжка находится у нанимателя, он подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, ему поручения дает наниматель, и он не вправе выбирать, с кем он будет работать и что он будет выполнять.
Алеся Лакина:
А чем отличается фриланс от обычного предпринимателя?
Ольга Горбатенко:
У нас нет законодательного понятия фрилансер. Поэтому здесь мы уже смотрим в зависимости от того, какой вид деятельности, какие непосредственно навыки есть у человека, что он предлагает своему заказчику. И тогда мы уже его оформляем. Либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо, если клиенты – физические лица и есть в списке так называемых видов самозанятости, то тогда мы можем говорить о том, что человек может быть оформлен как самозанятый.
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