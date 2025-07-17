На Рогачёвской земле обнаружены доказательства существования древнего летописного города Лучин

Книжная застежка XII века, фрагменты кольчуг и оружие дружинников. На Рогачевской земле обнаружены доказательства существования древнего летописного города Лучин – одного из самых загадочных поселений Древней Руси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все благодаря масштабной археологической экспедиции, которая ведет раскопки на древнем городище, расположенном на северной окраине современного агрогородка. Какие еще тайны хранит днепровский берег? Из глубины веков – репортаж Эллы Маркевич.

Антон Шиляев, старший преподаватель Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:

Мы сейчас с вами находимся внутри древнего русского города, о чем свидетельствуют эти холмики. Как может показаться в реальности, это, скорее всего, валы средневекового города, детинца, укрепленная его часть, которая располагалась в центре. Именно внутри мы и сделали наш основной раскоп. Под слоями земли и времени, археологи обнаружили более 300 уникальных артефактов. Среди них – маленькая, но не по значению, книжная застежка. Ученые предварительно установили, что экспонат 12-13 веков. В то время книги были редкостью и принадлежали в основном церкви, что косвенно подтверждает: в Лучине мог быть монастырь или храм. Также ученые наткнулись на фундамент древнего сооружения.

Антон Шиляев:

Здесь есть несколько камней, глиняный раствор, который эти камни соединяет. Ну и если уже вдаваться в предположения, то, скорее всего, это и есть фундамент. Чаще всего сооружения эти были церковного типа. Так что есть вероятность того, что внутри этого самого древнерусского города, где-то в этой области, у нас стояла церковь. Это один из столбов, фундаментов, на котором она стояла. Но город был не только духовным центром – здесь кипела и военная жизнь. Найденные экспонаты – тому подтверждение.