Видеоконференцию к 75-летию Великой Победы проведут законодатели разных стран

Новости Беларуси. 7 мая состоится видеоконференция, посвященная 75-летию Великого Подвига с участием законодателей разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. В дискуссии в формате онлайн примут участие также глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, руководители законодательных органов Азербайджана, Молдовы, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. «Без памяти мы никто». Как белорусы говорят спасибо героям и жертвам Великой Отечественной войны