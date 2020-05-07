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Видеоконференцию к 75-летию Великой Победы проведут законодатели разных стран

07 мая 2020 06:37
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Новости Беларуси. 7 мая состоится видеоконференция, посвященная 75-летию Великого Подвига с участием законодателей разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеоконференцию к 75-летию Великой Победы проведут законодатели разных стран -1

В их числе председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. В дискуссии в формате онлайн примут участие также глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, руководители законодательных органов Азербайджана, Молдовы, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. 

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Видеоконференцию к 75-летию Великой Победы проведут законодатели разных стран -4

Во время видеоконференции обсудят вопросы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, патриотического воспитания молодежи, поддержки ветеранов. Речь также пойдет о совместных историко-культурных проектах, посвященных военным событиям и Великой Победе.

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Кочанова # Валентина Матвиенко # Фотофакт

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