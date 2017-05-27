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«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка

27 мая 2017 14:34
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Столичная школа № 215 расположилась на окраине Минска. Вот уже 24 года как в ее стенах регулярно звенит звонок на урок. Здесь бережно хранят память о всех выпускниках. Фотографии с ними украшают один из коридоров школы. Каждый выпуск – гордость. И этот год не стал исключением, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-1

Алла Леонидовна – классный руководитель 11 класса. В профессии она уже 20 лет. Преподаватель выпустила много учеников, но каждый раз, когда близится последний звонок, на душе появляется светлая грусть.

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-4

Алла Цвирко, социальный педагог, учитель истории ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска»:
Конечно, каждый выпуск – это очень тяжело, потому что к детям прирастаешь, привыкаешь, прирастаешь душой. И это очень тяжело. В сентябре хочется их видеть опять, а они уже взрослые, они не приходят к тебе. Они приходят, но уже другими – они студенты.

Выпускница Анастасия Паукова, еще будучи ученицей начальных классов решила, что хочет связать свою жизнь с очень нужной профессией. Вот уже восемь лет как в школе функционируют профильные классы МЧС. Здесь девушка занимается пожарно-спасательным спортом.

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-7

Анастасия Паукова, учащаяся ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска»:
У нас в наше время даже энное количество парней не может предоставить какую-то помощь своим же друзья и даже девушкам. А я со временем, когда уже буду полноценным работником МЧС, смогу помогать людям.

Не удивляйтесь, если в этом парне через три года вы узнаете чемпиона Олимпийских игрю. У выпускника Вовы Аванесова грандиозные планы и масса сил для их воплощения. Парень занимается карате с первого класса в секции родной школы. Сейчас он обладатель коричневого пояса.

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-10

Владимир Аванесов, учащийся ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска»:
Я бы привел своих детей в эту школу, поскольку учителя меня очень хорошо знают и дали мне хорошее образование.

Тем временем в школьном дворе трудится выпускник Максим Науменко.

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-13

Парню с детства нравилось изучать биологию. Учителя рассмотрели его способности и активно помогали развиваться в этой области.

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-16

Максим Науменко, учащийся ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска»:
Я думаю, что смогу поступить в медуниверситет и стану хорошим врачом.

Будущие медики, чемпионы, инженеры, педагоги. В знак любви и благодарности старательно готовят концерт для учителей. 30 мая, когда придет время покидать родные стены школы, со сцены будут звучать только самые искренние слова.

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-19

Максим Науменко, учащийся ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска»:
Я понимаю, что будет очень много трудностей, так как это шаг в взрослую жизнь, что появятся какие-то другие проблемы, что я буду вспоминать свое детство с какой-то улыбкой и с радостью, что это было очень хорошее и веселое время.

Неповторимая аура творчества, приятное волнение и легкая экзаменационная суматоха. Гимназия-колледж искусств имени Ахремчика готовится проститься со своими выпускниками.

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-22

В этом кабинете скрипач Кузьма Папакуль с преподавателем Екатериной Михайловной провел массу часов за игрой на инструменте. Взлеты и падения, разочарования и победы.

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-25

Екатерина Михайловна всегда верила в ученика. Уже на первом занятии педагог отметила, что у парня несомненный талант. Недавно Кузьма стал лауреатом международного конкурса.

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-28

Кузьма Папакуль, учащийся ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
Екатерина Михайловна дала мне возможность почувствовать себя настоящего, выражать свои эмоции на полную катушку.

Татьяна Максимовна взяла под свое учительское крыло Сашу еще в четвертом классе.

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-31

Татьяна Градкова, учитель по классу фортепиано ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
Я всегда с ним занималась больше, чем нужно. Просто потому что мальчик, а мужчинам надо помогать. И с ним всегда было приятно иметь дело, потому что прежде всего он человек от музыки.

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-34

Александр Попченя, учащийся ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
Она проявила огромную заботу, очень много со мной занималась, несмотря на то, что иногда я вел себя где-то не очень хорошо. Она в каждую трудную минуту меня очень поддерживала.

Этот звук нельзя сравнить с мелодичностью фортепиано. Непростым инструментом владеет девушка. Выпускница Валерия Бирало – гордость своей наставницы. Добиться выдающихся результатов помог особый подход учителя.

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-37

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-39

Полина Пирогова, учитель специальных дисциплин художественного направления ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
Когда последний звонок, ты действительно переживаешь, что из него будет потом, потому что ты уже не сможешь быть рядом, контролировать. И именно то, что ты заложишь, будет ли оно как-то прогрессировать, расти в них. Вот это переживание есть.

Юность, дружба, первая любовь, разочарования, обиды, радость, счастье. Школьная жизнь полна событий и эмоций. Ее последний шаг – в ритме вальса. Танец в исполнении выпускников выглядит очень трогательно, нежно и романтично.

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-42

Ольга Буславская, куратор 1 курса ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
В нашем танце, я думаю, они это все передадут, все эти чувства. Я думаю, что это будет прекрасный момент, сохраненный в их сердце.

Кузьма Папакуль, учащийся ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
Впереди целый новый мир, целая жизнь впереди. И я всегда буду вспоминать с радостью эти моменты, эти годы.

«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка-45

Валерия Бирало, учащаяся ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
В этом месте я провела практически половину своей жизни. Даже страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед.

Александр Попченя, учащийся ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
Грустно, потому что не хочется отсюда уходить. Я провел тут очень много времени. Очень интересно было. Как большая семья, дружная. Буду скучать.

# общество # Последний звонок

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