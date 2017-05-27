«Страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед»: чем живут минские выпускники накануне последнего звонка
Столичная школа № 215 расположилась на окраине Минска. Вот уже 24 года как в ее стенах регулярно звенит звонок на урок. Здесь бережно хранят память о всех выпускниках. Фотографии с ними украшают один из коридоров школы. Каждый выпуск – гордость. И этот год не стал исключением, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Алла Леонидовна – классный руководитель 11 класса. В профессии она уже 20 лет. Преподаватель выпустила много учеников, но каждый раз, когда близится последний звонок, на душе появляется светлая грусть.
Алла Цвирко, социальный педагог, учитель истории ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска»:
Конечно, каждый выпуск – это очень тяжело, потому что к детям прирастаешь, привыкаешь, прирастаешь душой. И это очень тяжело. В сентябре хочется их видеть опять, а они уже взрослые, они не приходят к тебе. Они приходят, но уже другими – они студенты.
Выпускница Анастасия Паукова, еще будучи ученицей начальных классов решила, что хочет связать свою жизнь с очень нужной профессией. Вот уже восемь лет как в школе функционируют профильные классы МЧС. Здесь девушка занимается пожарно-спасательным спортом.
Анастасия Паукова, учащаяся ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска»:
У нас в наше время даже энное количество парней не может предоставить какую-то помощь своим же друзья и даже девушкам. А я со временем, когда уже буду полноценным работником МЧС, смогу помогать людям.
Не удивляйтесь, если в этом парне через три года вы узнаете чемпиона Олимпийских игрю. У выпускника Вовы Аванесова грандиозные планы и масса сил для их воплощения. Парень занимается карате с первого класса в секции родной школы. Сейчас он обладатель коричневого пояса.
Владимир Аванесов, учащийся ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска»:
Я бы привел своих детей в эту школу, поскольку учителя меня очень хорошо знают и дали мне хорошее образование.
Тем временем в школьном дворе трудится выпускник Максим Науменко.
Парню с детства нравилось изучать биологию. Учителя рассмотрели его способности и активно помогали развиваться в этой области.
Максим Науменко, учащийся ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска»:
Я думаю, что смогу поступить в медуниверситет и стану хорошим врачом.
Будущие медики, чемпионы, инженеры, педагоги. В знак любви и благодарности старательно готовят концерт для учителей. 30 мая, когда придет время покидать родные стены школы, со сцены будут звучать только самые искренние слова.
Максим Науменко, учащийся ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска»:
Я понимаю, что будет очень много трудностей, так как это шаг в взрослую жизнь, что появятся какие-то другие проблемы, что я буду вспоминать свое детство с какой-то улыбкой и с радостью, что это было очень хорошее и веселое время.
Неповторимая аура творчества, приятное волнение и легкая экзаменационная суматоха. Гимназия-колледж искусств имени Ахремчика готовится проститься со своими выпускниками.
В этом кабинете скрипач Кузьма Папакуль с преподавателем Екатериной Михайловной провел массу часов за игрой на инструменте. Взлеты и падения, разочарования и победы.
Екатерина Михайловна всегда верила в ученика. Уже на первом занятии педагог отметила, что у парня несомненный талант. Недавно Кузьма стал лауреатом международного конкурса.
Кузьма Папакуль, учащийся ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
Екатерина Михайловна дала мне возможность почувствовать себя настоящего, выражать свои эмоции на полную катушку.
Татьяна Максимовна взяла под свое учительское крыло Сашу еще в четвертом классе.
Татьяна Градкова, учитель по классу фортепиано ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
Я всегда с ним занималась больше, чем нужно. Просто потому что мальчик, а мужчинам надо помогать. И с ним всегда было приятно иметь дело, потому что прежде всего он человек от музыки.
Александр Попченя, учащийся ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
Она проявила огромную заботу, очень много со мной занималась, несмотря на то, что иногда я вел себя где-то не очень хорошо. Она в каждую трудную минуту меня очень поддерживала.
Этот звук нельзя сравнить с мелодичностью фортепиано. Непростым инструментом владеет девушка. Выпускница Валерия Бирало – гордость своей наставницы. Добиться выдающихся результатов помог особый подход учителя.
Полина Пирогова, учитель специальных дисциплин художественного направления ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
Когда последний звонок, ты действительно переживаешь, что из него будет потом, потому что ты уже не сможешь быть рядом, контролировать. И именно то, что ты заложишь, будет ли оно как-то прогрессировать, расти в них. Вот это переживание есть.
Юность, дружба, первая любовь, разочарования, обиды, радость, счастье. Школьная жизнь полна событий и эмоций. Ее последний шаг – в ритме вальса. Танец в исполнении выпускников выглядит очень трогательно, нежно и романтично.
Ольга Буславская, куратор 1 курса ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
В нашем танце, я думаю, они это все передадут, все эти чувства. Я думаю, что это будет прекрасный момент, сохраненный в их сердце.
Кузьма Папакуль, учащийся ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
Впереди целый новый мир, целая жизнь впереди. И я всегда буду вспоминать с радостью эти моменты, эти годы.
Валерия Бирало, учащаяся ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
В этом месте я провела практически половину своей жизни. Даже страшно немного уходить, но надо делать шаг вперед.
Александр Попченя, учащийся ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика»:
Грустно, потому что не хочется отсюда уходить. Я провел тут очень много времени. Очень интересно было. Как большая семья, дружная. Буду скучать.