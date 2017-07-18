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Видеофакт: Дэйва Гаана выписали из 9-й больницы

18 июля 2017 07:53
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Новости Беларуси. Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан выписан из минской больницы. По словам врачей, состояние солиста оценивается как удовлетворительное. 18 июля утром он был осмотрен медиками, принято решение о его выписке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: Дэйва Гаана выписали из 9-й больницы-1

В распоряжении телеканала «Столичное телевидение» есть эксклюзивные кадры, на которых видно, как автомобиль группы покидает территорию больницы.

Видеофакт: Дэйва Гаана выписали из 9-й больницы-4

Концерт Depeche Mode должен был состояться в Минске 17 июля вечером, но был отменен из-за болезни солиста. Он был госпитализирован в 9-ю клиническую больницу, где ему оказали помощь.

На своей странице в Facebook группа принесла извинения перед всеми поклонниками в Минске. Тех, кто купил билеты на концерт, просят следить за информацией о переносе шоу или возмещении стоимости билетов.

Видеофакт: Дэйва Гаана выписали из 9-й больницы-7

# общество # Фотофакт # Концерт в Минске

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