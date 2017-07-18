Белорусские школьники завоевали 4 медали на Международной химической олимпиаде в Таиланде

Новости Беларуси. Химия успеха. Белорусские школьники привезли 3 серебряные и 1 бронзовую медали с Международной химической олимпиады, которая завершилась 17 июля в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в интеллектуальном конкурсе соревновались старшеклассники из 76 стран. В каждой команде – 4 знатока. Среди заданий – провести химические реакции, получить необходимое вещество или определить элемент. Испытания проходили в 2 этапа: на выполнение практических и теоретических заданий участником отводилось по 5 часов. Уже после школьники познакомились с жизнью Таиланда и даже пробовали самостоятельно посадить рис.