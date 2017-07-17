Каких родственников можно регистрировать в социальном жилье?

Новости Беларуси. Советы юриста зрителям программы «Добро пожаловаться».

Вопрос:

Недавно мне предоставили социальное жильё.

Могу ли я туда зарегистрировать свою сестру?

Юрист:

Не можете. Нанимателю жилого помещения социального пользования разрешается предоставлять право владения и пользования им только супругу, своим несовершеннолетним и совершеннолетним нетрудоспособным детям, а также нетрудоспособным родителям, которые не имеют в собственности жилья в данном населённом пункте. Социальное жилье выделяется для решения жилищных проблем различным категориям социально наименее защищённых граждан. Поэтому есть определенные ограничения в его использовании.