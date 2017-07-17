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Каких родственников можно регистрировать в социальном жилье?

17 июля 2017 18:08
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Новости Беларуси. Советы юриста зрителям программы «Добро пожаловаться».

Вопрос:
Недавно мне предоставили социальное жильё.

Могу ли я туда зарегистрировать свою сестру?

Юрист:
Не можете. Нанимателю жилого помещения социального пользования разрешается предоставлять право владения и пользования им только супругу, своим несовершеннолетним и совершеннолетним нетрудоспособным детям, а также нетрудоспособным родителям, которые не имеют в собственности жилья в данном населённом пункте. Социальное жилье выделяется для решения жилищных проблем различным категориям социально наименее защищённых граждан. Поэтому есть определенные ограничения в его использовании.

# общество # Консультация юриста

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