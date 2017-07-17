Реконструкцию второго этажа «Центрального» закончат 10 августа

Наш дежурный по городу узнал, когда покупатели смогут оценить новый облик магазина.

Новости Беларуси. Один из старейших универсамов столицы, «Центральный», закрылся на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это не картинка из 90-ых – пустые прилавки и витрины. Один старейших универсамов города закрылся на ремонт.

Полностью реконструируют второй этаж.

В торговом зале изменят интерьер, поставят новое оборудование и даже переоденут персонал. У магазина появится новый логотип. Над новым обликом универсама работали известные белорусские дизайнеры. Закончат реконструкцию 10 августа.