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Реконструкцию второго этажа «Центрального» закончат 10 августа

17 июля 2017 20:04
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Новости Беларуси. Один из старейших универсамов столицы, «Центральный», закрылся на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наш дежурный по городу узнал, когда покупатели смогут оценить новый облик магазина.

Реконструкцию второго этажа «Центрального» закончат 10 августа-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Это не картинка из 90-ых – пустые прилавки и витрины. Один старейших универсамов города закрылся на ремонт.

Полностью реконструируют второй этаж.

В торговом зале изменят интерьер, поставят новое оборудование и даже переоденут персонал. У магазина появится новый логотип. Над новым обликом универсама работали известные белорусские дизайнеры. Закончат реконструкцию 10 августа.

# общество # Фотофакт # Ремонт и капремонт в Беларуси # Григорий Азарёнок

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