Работников Белоозёрского энергомеханического завода сократят, но предложат другие вакансии

Новости Беларуси. Более 100 человек, которых сократят в ходе реорганизации Белоозерского энергомеханического завода, должны быть трудоустроены. Работа в этом направлении ведется с середины февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людям уже предложили схожие вакансии в энергетической отрасли или переобучение. Об этом 25 марта заявил председатель ФПБ Михаил Орда на встрече с трудовым коллективом завода. Уже 1,5 года там установлена трехдневная рабочая неделя. Мощности промышленного гиганта используются всего лишь наполовину. Главная причина – потеря рынков сбыта, в частности, украинского. Нет стабильного покупателя и на внутреннем рынке. Известно, что в ходе реорганизации завода рабочих мест лишатся 111 человек. Это примерно пятая часть всего штата.

Татьяна Чайковская, машинист крана Белоозерского энергомеханического завода:

Хотелось бы остаться на этом предприятии. Я работаю на предприятии 13 лет, оно мне уже родное стало. Огромное предприятие. Очень большой коллектив, дружный коллектив.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Последние три месяца вместе с центром занятости, вместе с районным исполнительным комитетом определялись вместе с министерством, куда эти люди будут перетрудоустроены. Где они будут переобучены. Где сегодня можно будет этим людям найти работу. Вот это – один из самых главных подходов к вопросу, потому что для нас сегодня любое закрытие предприятия – это абсолютно неправильный путь. Потому что легче сегодня закрыть, уничтожить. А что на этом месте мы сможем построить?