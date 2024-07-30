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Ветеранские организации Московской и Минской областей подписали соглашение о сотрудничестве

30 июля 2024 17:57
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Сохранение исторической правды, воспитание подрастающего поколения и новые пути международного сотрудничества. В центральный регион прибыла российская делегация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ветеранские организации Московской и Минской областей подписали соглашение о сотрудничестве-1

Это 20 представителей ветеранских объединений из разных городов Московской области. Первой точкой на маршруте стал мемориальный комплекс «Хатынь». Гости посетили музей и почтили память жертв войны. На героической Логойской земле также прошла символическая церемония подписания соглашения о плодотворном сотрудничестве между ветеранскими организациями Московской и Минской областей.

Ветеранские организации Московской и Минской областей подписали соглашение о сотрудничестве-4

Виктор Пикуль, председатель Московского областного общественного объединения ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Россия):
Взаимодействие, наша дружба тянутся уже очень много лет. Сегодня, именно в эти торжественные дни очень символично, мы считаем, подписав еще и соглашение, закрепив документально наши отношения. Мы будем делать и совместно, и отдельно на своих территориях все те планы, мероприятия, решать те задачи, которые определены в наших уставах.

Ветеранские организации Московской и Минской областей подписали соглашение о сотрудничестве-7

Казимир Чарапковский, председатель совета Минской областной организации ветеранов:
Мы сейчас уже, ветераны, не претендуем на производственные показатели. То есть ВВП мы интересуемся, но мы уже не конкурируем там, потому что мы уже свое отдали. Но вопрос воспитательный, наставничество мы считаем своей обязанностью. Мы издали книгу «Беларусь помнит. Минщина гордится» о всех ветеранах войны (на то время живших). К великому сожалению, ветеранов войны на территории Минской области осталось больше 150 человек.

Ветеранские организации Московской и Минской областей подписали соглашение о сотрудничестве-10

Официальную встречу приурочили к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В планах патриотические конкурсы с участием ветеранов двух стран, встречи с молодежью, публикация статей и издание новых книг о героях войны.

# Беларусь-Россия # общество # Казимир Чарапковский

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