Ветеранов строительства БАМ чествовали в Минске: «Мы ехали не за деньгами, а за своими мечтами»

Новости Беларуси. 45 лет назад первый белорусский стройотряд отправился на БАМ. 7 августа ветеранов всесоюзной стройки чествовали в российском посольстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшая в мире железнодорожная магистраль от Байкала до Амура протянулась больше чем на 4 тысячи километров. Свой трудовой след на них оставили и 60 тысяч белорусских комсомольцев.

В сибирскую тайгу отправлялась молодежь со всего Союза. Их ждали перепады температур от -60 до +40 и полное отсутствие инфраструктуры. Но работать на БАМе было престижно, выгодно и романтично. Участие в легендарной стройке для многих стало судьбоносным.

Анна Лучина:

Поженились там и уже вместе 41 год, столько, сколько этой курточке. Гимнастерке этой 41 годик. То, что сзади нарисовано краской – это когда в поезде ехали нарисовали.

Мы ехали не за деньгами, а за своими мечтами, за туманом, за красотой.

Ефим Басин, Герой Социалистического Труда (Россия):

Эти ребята начинали с нуля: рубили просеки, ставили палатки, строили дорогу, поселки, больницы, школы. Это колоссальный опыт и колоссальная польза, которая была оказана нам. И так действовали все союзные республики и многие области России.

Традиции студотрядовского движения продолжаются и в наши дни. По-прежнему провести лето за работой для молодёжи – возможность не только заработать, но и познакомиться с новыми странами. Так, одним из самых престижных для российской молодежи считается сводный белорусско-российский отряд БелАЭС.

Кристина Кубулова, комиссар строительного отряда (Россия):

Это для саморазвития очень здорово – уметь всё. Чтобы детям, своим друзьям и знакомым передать опыт, рассказывать: «А вот я там была и это видела, и это строила». То есть свою частичку оставила на той или иной стройке.