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Белорусские снайперы стали лучшими на АрМИ – 2019

07 августа 2019 12:26
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Новости Беларуси. Белорусы на пятых Армейских международных играх лидируют после первого этапа конкурса «Снайперский рубеж». Он прошёл на полигоне «Брестский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские снайперы стали лучшими на АрМИ – 2019-1

Участники из положения лёжа за 3 минуты поражали 3 мишени на расстоянии от 300 до 600 метров всего несколькими выстрелами.

Белорусские снайперы стали лучшими на АрМИ – 2019-4

Лучший результат показал представитель белорусской команды. В числе сильнейших также представители Китая, Ирана и Казахстана.

Белорусские снайперы стали лучшими на АрМИ – 2019-7

Владимир Белый, главный судья соревнований конкурса «Снайперский рубеж»:
Первое место занял снайпер из Республики Беларусь – Кулеш. Второе место – снайпер из Республики Беларусь – Жингель, третье место – снайпер из России – Фролкин, хочу отметить, что он и в прошлом году показал очень высокий результат и тоже вошел в тройку.

В десятке сильнейших снайперов – представители Ирана, Китая и Казахстана. Дебютант – команда Вьетнама – вошла в восьмерку. Это очень сильный результат, и она обошла те команды, которые показывали хорошие результаты в прошлом году.

Белорусские снайперы стали лучшими на АрМИ – 2019-10

Напомним, в Армейских играх участвуют более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран. Одновременно на 20 полигонах разыгрываются 32 комплекта наград.

# Армия Беларуси # общество # Владимир Белый # Фотофакт

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