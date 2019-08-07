Белорусские снайперы стали лучшими на АрМИ – 2019

Новости Беларуси. Белорусы на пятых Армейских международных играх лидируют после первого этапа конкурса «Снайперский рубеж». Он прошёл на полигоне «Брестский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники из положения лёжа за 3 минуты поражали 3 мишени на расстоянии от 300 до 600 метров всего несколькими выстрелами.

Владимир Белый, главный судья соревнований конкурса «Снайперский рубеж»:

Первое место занял снайпер из Республики Беларусь – Кулеш. Второе место – снайпер из Республики Беларусь – Жингель, третье место – снайпер из России – Фролкин, хочу отметить, что он и в прошлом году показал очень высокий результат и тоже вошел в тройку.

В десятке сильнейших снайперов – представители Ирана, Китая и Казахстана. Дебютант – команда Вьетнама – вошла в восьмерку. Это очень сильный результат, и она обошла те команды, которые показывали хорошие результаты в прошлом году.