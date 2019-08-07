Детёныша лемура показали в Минском зоопарке. Фотофакт

Новости Беларуси. Пополнение в столичном зоопарке! В семействе кошачьих лемуров родился детёныш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пополнение в столичном зоопарке! В семействе кошачьих лемуров родился детёныш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Произошло это еще в середине июля. Новорождённый все это время был на карантине под присмотром специалистов. За две недели малыш окреп, и теперь радует посетителей своим природным обаянием.
Его появление на свет было особенно долгожданным для сотрудников зоопарка. Несмотря на то, что семейство катта живет у них давно, потомство лемуры дали впервые.