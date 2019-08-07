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Из-за гроз и сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

07 августа 2019 12:39
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Новости Беларуси. На вечер 7 августа и на весь день 8 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.  

По информации Белгидромета, в среду – 7 августа – с 14:00 до 21:00 по юго-восточной части страны прогнозируются грозы, сильные ливни и ветер порывами до 15-20 м/с.  

В четверг – 8 августа – жителей Беларуси ожидают грозы, утром и днем – сильные дожди. Во второй половине дня прогнозируется усиление ветра. Его порывы будут составлять 15-20 м/с.  

В столице днем ожидается сильный дождь, а вечером – порывистый ветер.  

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# Погода в Беларуси # общество

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