Из-за гроз и сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. На вечер 7 августа и на весь день 8 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации Белгидромета, в среду – 7 августа – с 14:00 до 21:00 по юго-восточной части страны прогнозируются грозы, сильные ливни и ветер порывами до 15-20 м/с.

В четверг – 8 августа – жителей Беларуси ожидают грозы, утром и днем – сильные дожди. Во второй половине дня прогнозируется усиление ветра. Его порывы будут составлять 15-20 м/с.

В столице днем ожидается сильный дождь, а вечером – порывистый ветер.