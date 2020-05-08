«Ветеранов становится меньше. Главное, чтобы с их уходом не ушла память». Торжества к юбилею Победы проходят во всех уголках Беларуси

Новости Беларуси. Торжества к 75-летию Победы в эти дни проходят во всех уголках страны. Аллею Героев открыли 8 мая в Городке Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это именные памятные стелы, посвященные 13 землякам, которые внесли огромный вклад в Победу.

Стелы посвящены 13 землякам. Аллею Героев открыли в Городке Витебской области В Гродненской области в память о сельчанах-фронтовиках заложили яблоневый сад. Каждое деревце в агрогородке Едки высажено в честь ветерана Великой Отечественной войны, который жил на территории этого сельсовета. Их уже нет в живых, но историю сохраняют родственники. Эту акцию решили назвать «Миру – сад», у каждого дерева – табличка с QR-кодом, по которому можно узнать, в честь кого высажена яблоня.

Валентина Артамонова, жительница агрогородка Ёдки:

Отец участвовал в освобождении Гомеля, познал все тяготы войны: и холод, и голод, и бомбежки. Мне очень приятно, что в честь моего отца была посажена яблонька. И я, и тут со мной живет моя дочка и моя внучка, я думаю, что впоследствии мы все будем приходить к этой яблоньке и вспоминать отца.

А в Могилеве 8 мая во всех школах города прошел урок мужества. Его провели в день подписания Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Учащимся с 1-го по 11-й классы рассказали о самых значимых событиях и героях, которые участвовали в обороне на Днепре. Могилев держал натиск противника целых 23 дня. Ни один областной центр не продержался так долго. Ребята в свою очередь поделились с одноклассниками своими семейными историями фронтовиков.

Анастасия Лисункова, учащаяся Могилевской гимназии № 2:

Мой прадед Власов Михаил Иванович был пулеметчиком во время войны. Он был ранен и стал инвалидом из-за этого. И умер в 1998-ом. К сожалению, я его не видела вживую, но я увидела на фотографии. Я им очень сильно горжусь.

Максим Киселев, учащийся Могилевской гимназии № 2:

Мой прадед Киселев Андрей Андреевич воевал, прошел всю войну, был награжден орденами и медалями. Мы не забываем их для того, чтобы больше таких вот трагедий в мире не происходило, не происходили больше войны, не умирали люди.

Ирина Новикова, начальник отдела образования Могилевского горисполкома:

К сожалению, каждый год ветеранов становится меньше. Но, главное, чтобы с их уходом не ушла память о великой истории советского народа, о мужестве, стойкости и героизме советского солдата. И мы таким образом тоже хотим внести такую лепту, чтобы наши дети знали свою историю.

А в Гомельской области продолжают поздравлять ветеранов со всеми атрибутами, присущими настоящему военному параду. Духовой оркестр играл сегодня в одном из гомельских дворов для одного, но очень важного зрителя.

Аэлита Ивановна Самсонова в июле 41-го добровольно вызвалась служить санинструктором, прошла всю войну, а Победу встречала в Берлине. Солдат Победы признается, что духовой оркестр и артисты на пороге собственного дома растрогали до глубины души.

Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны:

О чем вы говорите? Это память на всю жизнь мне. Расскажу и внукам, и правнукам, и племянницам, и сестре, всем-всем знакомым. Это же необыкновенно. Я считаю, это даже занадта.