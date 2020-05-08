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С бассейном, тренажёрным залом и залом хореографии. Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах

08 мая 2020 14:29
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Новости Беларуси. Подарок к празднику и настоящая сказка для мальчиков и девочек из Минского района. Детский сад № 3 открылся в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он рассчитан на 230 мест. Заведение примет первых детей в начале июня.

Здесь есть все для развития дошкольников: бассейн, тренажерный зал и зал хореографии, медицинское отделение. Здоровое и сбалансированное питание будет обеспечено благодаря высокотехнологичному оборудованию.

С бассейном, тренажёрным залом и залом хореографии. Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах -1

С бассейном, тренажёрным залом и залом хореографии. Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах -3

С бассейном, тренажёрным залом и залом хореографии. Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах -5

Красную ленточку торжественно перерезал председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Он также вручил руководству детского сада сертификаты на приобретение развивающих конструкторов для учеников.

С бассейном, тренажёрным залом и залом хореографии. Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах -8

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:
Дети – это наше будущее. Это понятно, ясно и очевидно. Именно открытие детского сада накануне такого священного для нас праздника – 9 Мая – это как связь поколений, связь времен, связь с прошлым и будущим.

С бассейном, тренажёрным залом и залом хореографии. Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах -11

С бассейном, тренажёрным залом и залом хореографии. Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах -13

С бассейном, тренажёрным залом и залом хореографии. Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах -15

Ирина Малашкевич, заведующая Боровлянским детским садом № 3:
Мы планируем обязательно дополнительные образовательные услуги. Будут танцевальные кружки, хореография, лего-конструирование. У нас бассейн. То есть дополнительно услуги для детей до 3 лет, не посещающих дошкольные заведения, будут предоставлены.

С бассейном, тренажёрным залом и залом хореографии. Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах -18

С бассейном, тренажёрным залом и залом хореографии. Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах -20

С бассейном, тренажёрным залом и залом хореографии. Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах -22

С бассейном, тренажёрным залом и залом хореографии. Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах -24

С бассейном, тренажёрным залом и залом хореографии. Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах -26

Кстати, в 2020 году в области будет открыто 11 детских садов. Следующие три сейчас проектируются и будут построены в 2021 году.

# Детские сады в Минске # общество # Александр Турчин # Ирина Малашкевич # Фотофакт

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