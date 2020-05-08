С бассейном, тренажёрным залом и залом хореографии. Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах
Новости Беларуси. Подарок к празднику и настоящая сказка для мальчиков и девочек из Минского района. Детский сад № 3 открылся в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он рассчитан на 230 мест. Заведение примет первых детей в начале июня.
Здесь есть все для развития дошкольников: бассейн, тренажерный зал и зал хореографии, медицинское отделение. Здоровое и сбалансированное питание будет обеспечено благодаря высокотехнологичному оборудованию.
Красную ленточку торжественно перерезал председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Он также вручил руководству детского сада сертификаты на приобретение развивающих конструкторов для учеников.
Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:
Дети – это наше будущее. Это понятно, ясно и очевидно. Именно открытие детского сада накануне такого священного для нас праздника – 9 Мая – это как связь поколений, связь времен, связь с прошлым и будущим.
Ирина Малашкевич, заведующая Боровлянским детским садом № 3:
Мы планируем обязательно дополнительные образовательные услуги. Будут танцевальные кружки, хореография, лего-конструирование. У нас бассейн. То есть дополнительно услуги для детей до 3 лет, не посещающих дошкольные заведения, будут предоставлены.
Кстати, в 2020 году в области будет открыто 11 детских садов. Следующие три сейчас проектируются и будут построены в 2021 году.