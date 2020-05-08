С бассейном, тренажёрным залом и залом хореографии. Детский сад на 230 мест открыли в Боровлянах

Новости Беларуси. Подарок к празднику и настоящая сказка для мальчиков и девочек из Минского района. Детский сад № 3 открылся в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он рассчитан на 230 мест. Заведение примет первых детей в начале июня.

Здесь есть все для развития дошкольников: бассейн, тренажерный зал и зал хореографии, медицинское отделение. Здоровое и сбалансированное питание будет обеспечено благодаря высокотехнологичному оборудованию.