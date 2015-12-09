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С 10 декабря национальный авиаперевозчик приостанавливает полеты в Шарм-эль-Шейх по коммерческим причинам

09 декабря 2015 13:23
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Национальный авиаперевозчик летать в египетский Шарм-эль-Шейх не будет. Полеты приостанавливаются с 10 декабря по коммерческим причинам. На какой период представители авиакомпании пока не говорят.

Сегодня самолет вылетит в Египет для того, чтобы забрать туристов с курорта. Такое решение было принято около месяца назад, исходя из заявок турфирм, которые формируют группы в этом направлении. Желающих отдыхать в Шарм-эль-Шейхе стало значительно меньше. Летать в Хургаду самолеты продолжат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Круглякова, начальник отдела реализации путевок туристической фирмы:
В Шарм-эль-Шейх у нас уже туристы две недели как не летают. Последний рейс с туристами был 28 ноября. Хургада у нас остается, летает. А снят этот рейс был, потому что спроса не было. Туристов нет, и пустые самолеты нерентабельно возить туда-обратно.

# общество # Авиасообщение

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