С 10 декабря национальный авиаперевозчик приостанавливает полеты в Шарм-эль-Шейх по коммерческим причинам

Национальный авиаперевозчик летать в египетский Шарм-эль-Шейх не будет. Полеты приостанавливаются с 10 декабря по коммерческим причинам. На какой период представители авиакомпании пока не говорят.

Сегодня самолет вылетит в Египет для того, чтобы забрать туристов с курорта. Такое решение было принято около месяца назад, исходя из заявок турфирм, которые формируют группы в этом направлении. Желающих отдыхать в Шарм-эль-Шейхе стало значительно меньше. Летать в Хургаду самолеты продолжат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Круглякова, начальник отдела реализации путевок туристической фирмы:

В Шарм-эль-Шейх у нас уже туристы две недели как не летают. Последний рейс с туристами был 28 ноября. Хургада у нас остается, летает. А снят этот рейс был, потому что спроса не было. Туристов нет, и пустые самолеты нерентабельно возить туда-обратно.