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Их имена застыли в бронзе. Монумент Победы в Минске посетили благодарные потомки защитников

09 мая 2024 11:35
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Беларусь первой приняла на себя удар фашистской агрессии. Разрушенные города и сожженные деревни, миллионы сломленных судеб, осиротевшие дети, слезы матерей. Трагедия войны до сих пор отзывается болью в сердцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня нас снова хотят втянуть в войну. Наши бывшие союзники стали врагами. Нарастающая напряженность в регионе, провокации со стороны западных соседей, грубое вмешательство во внутренние дела других государств – реальность сегодняшнего времени. Не допустить повторения страшных событий – главная задача для государства и каждого белоруса.

Их имена застыли в бронзе. Монумент Победы в Минске посетили благодарные потомки защитников-1

Трагедия не повторяется там, где помнят историю. И сегодня мы вынуждены встать на защиту правды военных лет. В Беларуси никогда не забудут самоотверженность и мужество солдат и офицеров, партизан и подпольщиков. Без их подвига не было бы Великой Победы в 1945-м. Настоящим символом Великой Победы в нашей стране стал обелиск в сердце столицы. На его барельефах застыли образы воинов Красной армии и партизан. Поклониться их подвигу сегодня к Вечному огню приходят тысячи благодарных потомков.

Их имена застыли в бронзе. Монумент Победы в Минске посетили благодарные потомки защитников-4

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
«Беларусь помнит». Особенно это ощущается здесь, на площади, которая носит почетное имя Победы. Величественный монумент – место притяжения поколений белорусов.

Их имена застыли в бронзе. Монумент Победы в Минске посетили благодарные потомки защитников-7

К мемориалу приходят по зову сердца, преклонить голову, мысленно сказать «Спасибо!», возле Вечного огня личные минуты молчания. Приходят делегациями, сегодня здесь представители разных уголков Беларуси. Среди тех, кто решил почтить память в этот святой для страны день, – представители хоккейной команды Президента. Многие приходят с детьми.

Их имена застыли в бронзе. Монумент Победы в Минске посетили благодарные потомки защитников-10

Жанет Волчек, жена игрока хоккейной команды Президента:
В команде Президента есть прекрасные традиции собираться семьями, особенно на великие праздники. И мы учим детей, передаем это им. И воспитываем их в семейных ценностях, семейных наших традициях.

Их имена застыли в бронзе. Монумент Победы в Минске посетили благодарные потомки защитников-13

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы благодарим наших ветеранов, тружеников тыла, чествуем детей войны, которые нашли в себе силы пережить не только это сложное время, но и отстроить заново нашу страну.

В 1954-м на восставшем из руин минском проспекте вырос этот остров памяти. Величественный монумент Победы был установлен в знак бессмертного подвига народа в годы Великой Отечественной войны. Вот уже 70 лет жители и гости столицы приходят сюда почтить память и отдать дань уважения. Не только белорусы, но и гости из разных стран.

Подробнее смотрите в видео.

День Победы для каждого из нас имеет исключительное значение и высочайшую ценность. Это еще раз демонстрирует общенациональная акция «Беларусь помнит. Помним каждого». Еще задолго до 9 Мая люди начали нести цветы и венки к монументам, мемориалам и воинским захоронениям. Всего их насчитывается в Беларуси около 9 000.

Их имена застыли в бронзе. Монумент Победы в Минске посетили благодарные потомки защитников-16

Борьба с немецко-фашистскими захватчиками стоила огромных усилий, колоссальных жертв и невосполнимых утрат. Но без этой Великой Победы не было бы современной Беларуси. И наследники героического поколения свято чтут память о людях, чьи жизни оборвала война. Их имена застыли в бронзе и камне, а собирательные образы лежат в основе величественных и призывающих человечество к миру мемориалах. И сегодня у каждого из них многолюдно.

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# День Победы # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Дмитрий Басков

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