Их имена застыли в бронзе. Монумент Победы в Минске посетили благодарные потомки защитников

Беларусь первой приняла на себя удар фашистской агрессии. Разрушенные города и сожженные деревни, миллионы сломленных судеб, осиротевшие дети, слезы матерей. Трагедия войны до сих пор отзывается болью в сердцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня нас снова хотят втянуть в войну. Наши бывшие союзники стали врагами. Нарастающая напряженность в регионе, провокации со стороны западных соседей, грубое вмешательство во внутренние дела других государств – реальность сегодняшнего времени. Не допустить повторения страшных событий – главная задача для государства и каждого белоруса.

Трагедия не повторяется там, где помнят историю. И сегодня мы вынуждены встать на защиту правды военных лет. В Беларуси никогда не забудут самоотверженность и мужество солдат и офицеров, партизан и подпольщиков. Без их подвига не было бы Великой Победы в 1945-м. Настоящим символом Великой Победы в нашей стране стал обелиск в сердце столицы. На его барельефах застыли образы воинов Красной армии и партизан. Поклониться их подвигу сегодня к Вечному огню приходят тысячи благодарных потомков.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

«Беларусь помнит». Особенно это ощущается здесь, на площади, которая носит почетное имя Победы. Величественный монумент – место притяжения поколений белорусов.

К мемориалу приходят по зову сердца, преклонить голову, мысленно сказать «Спасибо!», возле Вечного огня личные минуты молчания. Приходят делегациями, сегодня здесь представители разных уголков Беларуси. Среди тех, кто решил почтить память в этот святой для страны день, – представители хоккейной команды Президента. Многие приходят с детьми.

Жанет Волчек, жена игрока хоккейной команды Президента:

В команде Президента есть прекрасные традиции собираться семьями, особенно на великие праздники. И мы учим детей, передаем это им. И воспитываем их в семейных ценностях, семейных наших традициях.