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«Ты отдал жизнь за это, всё это твоё» – сын защитника Брестской крепости на торжестве в цитадели

09 мая 2024 11:48
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Перенесемся на священную для всех землю. В День Победы торжества в Брестской крепости объединили порядка 60 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В легендарной цитадели защитники Отечества в 1941 году умирали, но не сдавались.

«Ты отдал жизнь за это, всё это твоё» – сын защитника Брестской крепости на торжестве в цитадели-1

9 мая площадь Церемониалов до самого монумента «Звезда» заполнили потомки победителей. Настоящий океан благодарности. По традиции в крепость внесли Знамя Победы, найденное в казематах крепости после войны. Алые цветы легли к месту кровопролитных боев – Вечному огню. Почтили память всех погибших минутой молчания.

«Ты отдал жизнь за это, всё это твоё» – сын защитника Брестской крепости на торжестве в цитадели-4

Владимир Семочкин, сын защитника Брестской крепости:
Отец, батя – это твое, это тебе. Меня сейчас везут – это ты должен был ехать здесь. Ты отдал жизнь за это. Все это твое. Он остался у нас в памяти, в семье моей. Он всегда был живой и будет жить, пока жив я и пока живы мои дети.

«Ты отдал жизнь за это, всё это твоё» – сын защитника Брестской крепости на торжестве в цитадели-7

На торжественном параде и наследники Великой Победы с портретами своих героев – память о них будет всегда жить в сердцах. К шествию «Беларусь помнит» присоединились жители самых разных уголков Беларуси, России и других – более 7 000 участников.

«Ты отдал жизнь за это, всё это твоё» – сын защитника Брестской крепости на торжестве в цитадели-10

История крепости – наша история, история нашей страны, наших семей, наших отцов и наша соответственно.

«Ты отдал жизнь за это, всё это твоё» – сын защитника Брестской крепости на торжестве в цитадели-13

Желаем верить в наших предков, ценить, уважать и чтобы молодежь наша, дети это помнили и следовали светлому, процветающему будущему. С праздником!

Как символ мирной и независимой страны в цитадели развернули 100-метровый флаг Беларуси. Вечером Брестская крепость удивит своей художественной подсветкой – такой увидеть цитадель возможно только в эти праздничные дни.

Ветеран ВОВ: брата 3-летнего в яму бросили и живым закопали – это называется фашизм (подробности).

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Семочкин # Новости Бреста и Брестской области

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