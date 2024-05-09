«Ты отдал жизнь за это, всё это твоё» – сын защитника Брестской крепости на торжестве в цитадели

Перенесемся на священную для всех землю. В День Победы торжества в Брестской крепости объединили порядка 60 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В легендарной цитадели защитники Отечества в 1941 году умирали, но не сдавались.

9 мая площадь Церемониалов до самого монумента «Звезда» заполнили потомки победителей. Настоящий океан благодарности. По традиции в крепость внесли Знамя Победы, найденное в казематах крепости после войны. Алые цветы легли к месту кровопролитных боев – Вечному огню. Почтили память всех погибших минутой молчания.

Владимир Семочкин, сын защитника Брестской крепости:

Отец, батя – это твое, это тебе. Меня сейчас везут – это ты должен был ехать здесь. Ты отдал жизнь за это. Все это твое. Он остался у нас в памяти, в семье моей. Он всегда был живой и будет жить, пока жив я и пока живы мои дети.

На торжественном параде и наследники Великой Победы с портретами своих героев – память о них будет всегда жить в сердцах. К шествию «Беларусь помнит» присоединились жители самых разных уголков Беларуси, России и других – более 7 000 участников.

История крепости – наша история, история нашей страны, наших семей, наших отцов и наша соответственно.